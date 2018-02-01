С румянцем на щеках

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Суд отправил под арест экс-министра образования Дагестана Шахова Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова, задержанного накануне вместе с другими высокопоставленными чиновниками республики по обвинению ...

Чиновников в Дагестане задержали в результате работы правоохранителей Ситуация с задержаниями членов правительства Дагестана является результатом системной работы правоохранительных органов и не характеризуется как политический кризис.