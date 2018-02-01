С румянцем на щеках

В парке имени Николая Гастелло прошли соревнования по лыжным гонкам «Лыжня румяных». В февральских стартах приняли участие порядка 500 ребят из 24 школ района. Соревнования проходили в возрастных группах 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. Ребятам предстояло преодолеть дистанцию в 1 или 2 км. Обойти соперников и показать лучшее время можно было, используя «классический» или «свободный» (коньковый) стиль.
Традиционная гонка входит в программу спартакиады школьников и ежегодно открывает сезон. Многие школьники уже принимали участие в забегах и имеют неплохой соревновательный опыт.
- Участвую в «Лыжне» третий раз, знаю, как распределить свои силы на всей дистанции, - рассказывает ученица гимназии №121 Стелла Балашова.
- А я впервые, поэтому немного волнуюсь, - делится своими эмоциями ученица той же гимназии Ксения Котова.
Поддержать лыжников пришли самые преданные болельщики - родители.
Ведь любой, даже самый сложный старт становится легче, когда на финише тебя ждут родные и друзья. Но многое в соревнованиях зависит и от самого спортсмена: его кондиций, хорошей подготовки, настроя на победу.
- Третья четверть - время лыжных стартов. На уроках ребята усердно занимаются, и это дает плоды. В прошлом году наша школа заняла третье место в младшей возрастной группе. Рассчитываем на хороший результат и в этой гонке, - говорит учитель физической культуры школы №118 Людмила Замахина.
Соревнования завершились, дистанции пройдены. Среди команд младшего возраста третье место досталось лицею №60, вторыми стали учащиеся школы №74, а первое место заняли лыжники гимназии №111. В старшей возрастной группе нижнюю ступень пьедестала почета заняли учащиеся лицея №68, на втором месте расположилась команда школы №51, а победу одержали учащиеся школы №118.
В личном зачете лучшими стали Вильдан Муси(школа №157), Виолетта Зевахина (гимназия №111), Тимофей Стуколкин (школа №157) и София Клыкова (школа №137).
Впереди у ребят еще несколько забегов – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018» и «Гонка сильнейших». Да и просто сдать все нормативы в рамках школьной программы - уже серьезная задача, чтобы усердно тренироваться и нарабатывать технику хода на февральских снежных трассах.
Марина СНЕГИРЕВА.