Пунктир цвета солнца

Не обращая внимания на проносящиеся автомобили, рабочие колдуют над станком. Ярко-желтая краска в него уже залита, осталось только довести ее до нужной консистенции. Слишком жидкий раствор долго не продержится, также как и густой – он не схватится с асфальтом.
Наперекор морозу
Новая разметка на втором бельском мосту – мера скорее вынужденная, нежели плановая. Старый путепровод закрыт, южный выезд из столицы теперь обеспечивается дублером. Для максимальной комфортности движения решено было изменить его схему. Перепланировку полос городские службы провели ночью.
… Двадцать три часа тридцать минут. В районе остановки «Школьная» видны мигалки патрулей ГИБДД. Здесь же скопились борты МУП «Сурсис» и «Службы спасения». Причем спасатели будут работать не по своему профилю.
- Обычно разметка наносится в теплое время года. Но ситуация такова, что выбирать не приходится. Асфальт будем греть тепловой пушкой, - говорит начальник отдела организации дорожного движения УКХ администрации города Рустем Галеев.
За кабиной вездехода «Урал» - ни что иное, как дизельный генератор. Из отсека водитель достает длинный «хобот», здесь можно погреть руки и ноги. Действительно, мороз крепчает, а работы предстоит еще много.
Этапы «перезагрузки»
- Ближайший створ моста от нас примерно в сотне метров. Но начинаем с подхода к нему: ведь именно здесь четыре полосы сливаются в три (напоминаем, их общее количество – шесть), - объясняют коммунальщики.
Первым делом необходимо стесать с асфальта старую маркировку. Даже ковшу бульдозера это удается с трудом, состав устойчив к ударам и трению. Следом за трактором идет, сметая пыль, вооруженный щеткой КамАЗ. В это же время спасатели пытаются адаптировать генератор под необычные условия. Выбрасывающий в пространство то черные, то белые клубы дыма, агрегат поглощает 24 литра солярки в час. Но откалибровать его все же не удается и двигатель глушится. В кузове стоящей рядом «газели» есть еще один блок и тепловая пушка, они и спасают.
А дорожные рабочие размечают линию, по которой ляжет новый пунктир. Протянется он параллельно бонам пластикового ограждения, которые были поставлены ранее. Кстати, теперь на щитах появятся сигнальные фонари. А само движение по мосту с недавних пор стало реверсивным, о чем говорит специальный знак. При затруднении проезда в одну из сторон дорожники могут перенести боны и «добавить» еще одну полосу. По иронии судьбы, сейчас движение тоже ограничено. Но специалисты говорят: мера вынужденная.
Пунктир цвета солнца
- Разумеется, дорожная разметка будет обновляться. Белый состав, который наносим летом, освежается не реже одного раза в три месяца. Другое дело - нынешняя разметка, которая изначально задумана как временная. Ее будем подкрашивать по мере истирания. Однако ограничивать движение не потребуется, - продолжает Галеев.
На часах – половина первого ночи. Дорога, наконец, подготовлена и расчерчена. Дождавшийся своего часа маркер замешивается с растворителем – прямо в емкости покрасочного станка. Устройство на трех колесах двигается вручную и состоит из емкости, распылителя и создающего давление мотора. Шаг за шагом на асфальте прорастает ярко-желтый пунктир. Теперь ориентиром для сотен автомобилистов будет именно он. Но вот краска «легла», остался завершающий штрих: просушить ее тепловой пушкой.
Уже утром движение по мосту войдет в новую колею. А временно закрытый «сосед» вернется в строй не так скоро. Деньги на его ремонт уже найдены, проведены необходимые исследования, работы начнутся весной. Пока цель реконструкции - продлить жизнь моста на два-три года. За это время планируется построить третий, вставку между уже существующими.
Иван БЕГМА.
Фото Валерия ШАХОВА.