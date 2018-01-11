Волшебный сундучок с сюрпризом

Четырехлетний Андрюша едва удерживает большой пакет и с любопытством пытается заглянуть в него. С помощью воспитателя ему удается достать одну из книг и через мгновение перед ним раскрывается целый 3D-замок, а сам он превращается в сказочного героя.
Если прикоснуться «волшебным карандашом» к названию на обложке – он прочтет его, а персонажи сами произнесут свои реплики. Яркие контрастные цвета, крупные иллюстрации, не перегруженные мелкими деталями, звуковое сопровождение позволяют создать вокруг мальчика «живую» атмосферу. Фигурки выполнены с использованием тактильных вставок. Поэтому, прикоснувшись, ощущаешь перья орла, хвост лисицы и даже иголки ежа, сделанные из наждачной бумаги.
Возможность «погрузиться» в сказочный мир воспитанники коррекционного детского сада №162 получили благодаря совместной благотворительной акции Башкирской генерирующей компании и Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Они вручили им тридцать комплектов развивающих книг, созданных с учетом особенностей зрительного и тактильного восприятия изображений детьми с различными нарушениями.
Малыши, посещающие дошкольное учреждение, занимаются по адаптированным программам для детей с проблемами зрения, речи и задержкой психического развития. Над созданием индивидуальных программ для каждого из 116 воспитанников трудятся 26 педагогов, среди которых дефектологи, тифлопедагоги, психолог и логопед.
- Наша главная цель – воспитание гармонично развитой, социально адаптированной, творческой личности. Дети приходят к нам ослабленные, имеющие вторичную задержку моторного развития, нарушение координации движений, - рассказала заведующая детским садом №162 Алена Танюкевич.
Педагоги надеются на сотрудничество с различными организациями. Сегодня есть потребность в спортивной площадке с мягким покрытием и специальным оборудованием для детей-инвалидов. Они мечтают, что в Год добровольца их мечта во благо других непременно исполнится.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.