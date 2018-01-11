Чувство собственности

Можно всю жизнь жаловаться, но лучше найти способ исправить ситуацию - такой позиции председатель актива микрорайона Леонид Бирюков придерживается не первый год. Рейд, который он совершил вместе с активистами домкомов, в очередной раз подтвердил его правоту.
Общественная деятельность стала частью его жизни несколько лет назад, когда он стал председателем совета дома 47/1 по улице Зорге, выбранный большинством жителей. Его знают в каждой квартире: кто-то принимает за участкового, некоторые считают, что за свои труды он получает хорошую оплату, однако Леонид действует бесплатно.
Вначале он взялся за наведение порядка в родном доме и при поддержке активных жителей добился ощутимых результатов: во дворе появился теннисный стол, и вечерние посиделки сменились спортивными баталиями. Своими силами организовывали детские праздники, на которых сдружились не только ребятишки, но и их родители.
В народную дружину он вступил одним из первых, потому что в этом движении увидел возможность взаимодействия власти и обычного гражданина.
- Нередко люди не понимают и не видят работу участкового полиции или инспектора общественной безопасности, - поясняет Леонид. – Говорить об этом можно бесконечно, а я предложил принять участие, создав на базе ДНД общественный совет, который мог бы направлять деятельность полиции и администрации. Согласно закону о полиции граждане вправе предлагать свою помощь в решении наболевших проблем.
Вскоре сформировался костяк, в работе которого немалая роль была отдана инспектору ЦОБ Андрею Паршукову, который уже завоевал расположение жителей своей активностью и участием к насущным заботам. В рейде принимали участие председатели домов по улице Зорге, 37/1 и Парковая, 6/2, 20, 18/1, они же и указали на болевые точки, требующие внимания общественности.
Первым пунктом назначения стала квартира пенсионеров, к которым стали захаживать неизвестные молодые люди. Известно, что пожилые становятся легкой добычей для аферистов, которые под надуманными предлогами проникают в дом и вымогают существенные суммы. Список предложений мошенников настолько велик, что кажется не оставляет шанса на спокойную и благородную старость, а под угрозой становится любой пенсионер, в том числе и здравомыслящий и далеко не одинокий.
Чтобы предупредить печальное развитие событий, группа активистов побеседовала не только с представителями старшего поколения, но и с соседями, а участковый оставил им номер телефона для связи. Старики были растроганы вниманием и неравнодушием, да и жители подъезда осознали - их голоса могут быть услышаны.
Следующей посетили «неблагополучную» квартиру, обитатели которой буквально терроризируют соседей непрекращающимися пьянками, шумом в ночное время и «персонажами», то и дело появляющимися у входных дверей. Жители показывают фотографии – вот «гость» прикорнул прямо на лестничной клетке, не справившись с количеством выпитого, а другой в полубессознательном состоянии размахивает ножом. Вызовы полиции не дают эффекта – блюстители закона фиксируют факт и уезжают. Что происходит дальше, жители не видят, а ведь работа идет, и ничего не остается без внимания. Многие с удивлением узнали, что случаи нарушения норм и правил совместного проживания находятся под юрисдикцией Центра общественной безопасности, куда и передается сигнал после вызова. Как объяснил Андрей Паршуков, борьба за спокойную жизнь должна быть совместной: если действовать сообща, можно добиться даже выселения проблемных жильцов.
- Мы не ловили бандитов, не пресекали деятельность наркомафии, а попытались сплотить жителей, - говорит Леонид Бирюков. – На мой взгляд, пришло время наладить взаимодействие между структурами муниципальной полиции, общественной безопасности и активными общественниками. Люди должны ощутить себя собственниками – это мой дом, двор, подъезд. Надеюсь, что наш первый шаг поддержат многие горожане.
Юлия ПАХОМОВА.