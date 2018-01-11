Искусство от фанеры

Черно-белые цвета графики и тонкие нюансы многоцветной палитры акварели – таковы границы творческого восприятия мира заслуженного работника культуры РБ, члена Союза художников РФ Глеба Голубева. В Малом выставочном зале Союза художников РБ проходит выставка его произведений.
— Индивидуальных секретов у меня нет, – рассказывает художник. — Разве что использую для создания печатных форм не только линолеум, но современные материалы: фанеру, пластик и оргстекло. Они дают возможность варьировать фактуру, тонкость и четкость штриха. Печатная графика предоставляет широкие возможности. Можно делать практически все, что угодно, — как реалистические пейзажи, так и более формальные композиции. Поэтому и материал я выбираю в зависимости от того, какой сюжет хочу получить.
Несмотря на кажущуюся строгость печатной графики и ограничение только двумя цветами – черным и белым, работы получаются очень многогранными и наполненными тонким философским смыслом. По словам Глеба Голубева, гравюра, построенная на контрасте черного и белого, позволяет не просто лаконично воплотить идею, тот или иной образ, но и вложить собственные чувства, воспоминания и эмоции.
Голубев проявил себя и как яркий талантливый иллюстратор литературы. На протяжении многих лет он успешно сотрудничает с рядом башкирских издательств. В его иллюстрациях вышли в свет «Башкирские народные предания и легенды», «Башкирский фольклор» Салавата Галина, «Фронт в тылу врага» Даяна Мурзина, «Скитники» Камиля Зиганшина и многие другие. Но больше всего художник любит оформлять детские книги. Талантливая кисть Глеба украсила книги стихов и сказок Джанни Родари, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Агнии Барто.
– Для детских книг нужны богатые иллюстрации, поэтому трудиться над ними интереснее, – поясняет график.
Одно из неожиданных направлений творчества - экслибрисы, которые можно назвать апогеем лаконичности и выразительности печатной графики. Среди них – посвящения друзьям-коллегам Ольге Самосюк и Раису Гаитову, памяти народного поэта Башкортостана Мустая Карима и одного из основоположников башкирской школы изобразительного искусства Александра Тюлькина, а также несколько работ, с которыми художник участвовал в международных конкурсах.
Зарина ХАНОВА.