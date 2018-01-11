О сколько нам открытий чудных…

Сотни юных исследователей, пытливых, вдумчивых уфимских школьников, делающих первые шаги в науку, собрались на ХХII научно-практическую конференцию «Познание и творчество» Малой академии, которая прошла в недавно открывшемся лицее №160.
Свои исследовательские проекты представили 443 школьника с 5 по 11 класс. Оценивали их члены жюри конкурса, в состав которого вошли более 200 человек, среди которых видные ученые, доктора и кандидаты наук ведущих вузов республики.
Cекционные занятия проводились по таким номинациям, как «Математика», «Физика», «Информатика», «Наука и техника», «Музыка» и другим (всего 30 номинаций), в этом году впервые были введены астрономия, работа посвященная 100-летию Октябрьской революции и школьный проект по химии.
С приветственным словом выступила директор Научно-информационно-методического центра Ольга Шеина.
Она отметила, что способные ребята находятся на особом контроле народного образования. Участники нынешней конференции под руководством педагогов сделали первые, но вполне уверенные шаги в науку, члены экспертной комиссии отметили высокий уровень представленных работ и творческий подход.
- Уфа возлагает большие надежды на молодых ученых, - сказала Ольга Викторовна. - Пусть участие в научной деятельности поможет вам определиться с будущей профессией и в дальнейшем трудиться на благо родного края.
С добрыми пожеланиями обратилась к ребятам и доцент Башгоспедуниверситета имени Мифтахетдина Акмуллы Зульфия Зарипова.
Она отметила, что участниками проделана колоссальная работа и от имени университета поздравила их, а также призвала юных исследователей больше размышлять, проявлять творчество и не уставать изучать этот мир.
Среди участников конференции уже есть ребята, имена которых на слуху, они заявили о себе своими работами, участием в научном движении, общественной деятельности.
В их числе Дмитрий Мальцев, учащийся лицея № 94. Он участник нескольких конференций.
- Малая академия дает возможность раскрыть свой потенциал, - говорит Дмитрий, - это хороший опыт, участие в научной деятельности, исследовательских проектах - неотъемлемая часть современного образования. Дмитрий в будущем собирается стать юристом, а сейчас возглавляет школьное научное общество. Он считает, что это прекрасный опыт для будущего, планирует продолжить учебу в одном из российских вузов, стать юристом.
В лицее № 160 тоже немало одаренных ребят, и они готовятся влиться в это движение Малой академии.
- В этой конференции мы не участвуем, так как только открылись и пока не представляем свои проекты, но наработки есть, и мы планируем влиться в научную деятельность, - говорит преподаватель географии лицея № 160 Розалия Садыкова, - весной готовимся представить работы своих юных исследователей. Лицей прекрасно оснащен, мы осваиваем новое оборудование и успешно его используем в учебной деятельности. Мои ученики с удовольствием изучают окружающую среду, занимаются вопросами экологии, учатся брать пробы воздуха, воды и снега. Им это интересно, они учатся увлеченно, что радует.
По завершении мероприятия были определены победители, которые продолжат участие на республиканском этапе конкурса. Каждый учащийся получил сертификат участника конференции.
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Малая академия наук школьников города Уфы была создана в марте 1997 года совместными усилиями Управления образования городской администрации, Башкирского государственного университета. В том же году состоялась первая научно-практическая конференция МАН. При Малой академии были созданы секции более чем по 30 направлениям детского исследовательского творчества.
По результатам конференции ежегодно издается сборник тезисов «Юные исследователи – будущее науки».
Лилия ЗИМИНА.