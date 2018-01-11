О сколько нам открытий чудных…

Российский истребитель осуществил перехват американского самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

Путин заявил о необходимости обеспечить рост доходов россиян

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, РСПП и Федерацией независимых профсоюзов на 2018—2020 годы заявил о необходимости обеспечить ...