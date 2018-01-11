Выгодно – не нарушать

В 2017 году районная административная комиссия провела 46 заседаний, рассмотрев 5358 дел. На юридических и физических лиц наложено штрафов на общую сумму более пяти миллионов рублей. Бюджет пополнился на сумму более 2,6 миллионов рублей.
Чаще всего нарушаются правила благоустройства, уличная торговля ведется в неустановленных местах, в ночное время нарушается покой граждан и тишина.
- Наряду с рассмотрением дел об административных правонарушениях и применением мер ответственности, проводятся рейды. С представителями организаций и населением ведем профилактические беседы по предупреждению и выявлению правонарушений в области благоустройства и общественного порядка, - рассказывает ответственный секретарь административной комиссии Айгуль Макулова. – Также одно из приоритетных направлений деятельности - пресечение фактов уличной торговли и оказания бытовых услуг в неустановленных местах. Частные лица реализуют скоропортящийся товар: мясо, масло, фрукты - прямо на улице. Конечно же, такая продукция проверку не проходит. Поэтому граждане, покупающие ее, подвергают риску свое здоровье и здоровье близких.
Чтобы повысить эффективность работы по взысканию штрафов неуплаченных в срок, со службой судебных приставов ежеквартально организуются совместные мероприятия по принудительному исполнению постановлений.
- За год мы более активно привлекали граждан к ответственности за несвоевременную оплату административных штрафов. В отношении лиц, не внесших оплату в срок, предусмотренный законодательством, составлены более 60 протоколов и наложены штрафы на сумму 70 000 рублей, - отметила Айгуль Халясовна.
Постановлениями мирового суда указанные граждане признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Из них 54 подвергнуты наказанию в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. В пяти случаях судом принято решение о применении меры наказания в виде ареста на срок до трех суток, и нескольким провинившимся назначено наказание в виде обязательных работ с удержанием заработка от 10-15% в доход государства.
Марина СНЕГИРЕВА.