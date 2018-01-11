Экономия и новые технологии

Почти 10 тыс. кв. м дорог, улиц и прочих площадей отремонтировано за прошлый год силами Муниципального бюджетного учреждения по содержанию и благоустройству Демского района. Уложено свыше 1600 т асфальтобетонной смеси. Об этом в беседе с нашим корреспондентом рассказал директор МБУБ Демского района Рустем Рашитов.
-С какими итогами завершен 2017 год?
- В течение года подано 50 заявок на ямочный ремонт по объектам, указанным на интерактивной карте. Процедура подачи заявки проста – любой желающий может сфотографировать разрушенный участок дороги и переслать снимок, указав адрес. В таком же виде подается и отчет – по пятам дорожников отправляется фотограф, который фиксирует заделанную яму и отчитывается перед горожанами. Отметим, что все заявки выполнены в кратчайшие сроки и в полном объеме.
Работы по текущему ремонту на сегодняшний день сданы полностью.
В течение прошлого года в МБУБ велась работа по сокращению непроизводительных затрат, принята программа по оптимизации бюджетных расходов, достигнута значительная экономия средств по приобретению мелкозернистой асфальтобетонной смеси.
В результате проведения торгов средняя цена одной тонны составила чуть более 2600 руб. против 2940 руб. годом ранее. В целом экономия составила 547.7 тыс. руб. Годовая экономия по пескосоляной смеси по результатам торгов составила более 365 тыс. руб., а по расходу в течение года - более миллиона четырехсот тысяч. Достигнуто снижение расходов по коммунальным услугам на сумму свыше 100 тыс. руб., налицо значительная экономия по фонду оплаты труда, которая достигнута в результате сокращения численности работников. В целом по учреждению при плане оптимизации в 5 млн руб. за 2017 год ожидается экономия составила 16.1 млн руб.
- На каких достижениях предприятия Вам хотелось бы детально остановиться?
Принимая во внимание тот факт, что увеличение доходов от предпринимательской деятельности является одним из факторов сокращения бюджетных расходов, в МБУБ принимаются меры и в этом направлении. В связи с сокращением объемов работ по текущему ремонту дорог учреждение использовало рабочую силу и материально-технические ресурсы на благоустройство территории района по договорам предпринимательской деятельности. Так, только от капитального ремонта дворовых территорий возле многоквартирных домов получено денежных средств в сумме 6,7 млн руб. В целом за год сумма доходов от предпринимательской деятельности ожидается в размере 16,8 млн руб. Их рост составил в 3.2 раза.
Удалось повысить и среднюю заработную плату. Сейчас на предприятии она составляет более 29 тыс. руб., что на 6,2 % выше уровня 2016 года. Основными причинами явились повышение ставки должностного разряда и внебюджетная деятельность предприятия.
Достигнутая экономия материальных ресурсов и перевыполнение плана по доходам от предпринимательской деятельности повлияли на снижение себестоимости квадратного метра обслуживаемой площади. За 2017 год она составляет 31,83 руб. против 64,29 руб. годом ранее.
- Какие новшества запланированы на текущий год?
На 2018 год так же, как и в прошлом году, предприятию выделяется около 2 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. По результатам предварительного мониторинга составляется список улиц, по которому распределяется асфальт для ямочного ремонта. В настоящее время ведется подготовка к укладке литого асфальта. Ряд сотрудников учреждения обучились наиболее современным технологиям по работе именно в этом направлении, и как только дороги освободятся от снега, можно будет приступить к ремонту.
Кроме того, рассматривается возможность внедрения метода регенерации существующего асфальта с помощью инфракрасного излучения и его повторного использования. Это позволяет избежать разрушения дорожного покрытия на границе заплаты, поскольку не выгорает битум, входящий в состав асфальта, и существенно удешевляет целый комплекс работ по ямочному ремонту, без ухудшения качества выполняемых работ.
Эдуард АХСАНОВ.
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Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.