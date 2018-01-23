Делать добрые дела

Православная церковь 19 января отметила один из главных христианских праздников – Крещение, или Богоявление. Торжественные службы прошли во всех храмах столицы. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил ночную литургию и освятил воды в кафедральном соборе Рождества Богородицы.
Затем крестный ход двинулся к Солдатскому озеру. Многие пожелали окунуться в специально подготовленную и освященную купель.
Но не все рискнули погрузиться с головой в ледяную прорубь, кто-то только умывался или окроплял себя водой. Однако желающих было много. В первую очередь – моржи, к этому привычные. У спасателей, дежуривших рядом с прорубью, наготове был багор, а рядом на снегу – спасательный круг.
Из Чекмагушевского района специально приехала семья пенсионеров Зарифовых – в гости и окунуться в озере. А в первый раз они попробовали это в 62 года.
Наталья только что разменяла седьмой десяток, говорит:
- Взяла с собой внучку - 15-летнюю СабинуЮ, которая сунула палец в воду и говорит: «Бабуля, что-то холодно. Дай я еще подрасту», - рассказывает она.
- В первый раз испытал это чудо, а лучше сказать – потрясение, - говорит 42-летний Владимир Проклов. - Каждый год стремился, но обстоятельства не позволяли. Почувствовал такой восторг, что не передать!
Евгения пришла с трехлетним сыном и погрузилась вместе с ним. Верит в то, что, искупавшись в крещенские морозы, становишься крепче и не болеешь весь год.
- Погружаться нужно со светлыми мыслями, - пояснил Владимир Константинович. – И помнить, что вот сейчас ты войдешь в иордань и смоешь грехи. Нужно на протяжении всей жизни творить добрые дела и никому не делать зла.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Корзинка
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