Уфимская Бавария

Памятнику архитектуры «Пивоваренный завод Фон-Вакано», где сейчас функционирует лакокрасочный завод, вернут прежний вид. В первоначальном облике он представлял собой образец деревянного северного модерна.
Верховный суд РБ данный объект оставил на государственной охране, а в Управлении по госохране объектов культурного наследия напомнили, что здание по улице Зенцова, 93 является памятником регионального значения с 1994 года, и этот статус теперь подтвержден судом высшей инстанции.
Пивоваренный завод на бывшей Вавиловской появился в 1912 году. Неподалеку от него, на Аксаковской улице, работал пивоваренный завод «Новая Бавария» Теодора Гербста. Кроме того, пивом уфимцев обеспечивали заводы Вольмута и наследников Видинеева. А булочник Отто Вайднер, живший в самом конце Богородской (Революционной), став еще и бондарем, поставлял на завод бочки.
Альфред фон Вакано, австрийский дворянин, сын директора Венгерского королевского межевания Филиппа Вакано, родился в 1846 году. Получив первоначальное образование, окончил затем Коммерческую академию в Вене. В мае 1876 года он женился на дочери вице-директора Императорского горнозаводства Анне-Марии-Варваре. В ноябре 1897 года семейство Вакано направляет в канцелярию по принятию прошений на Высочайшее имя прошение о принятии Альфреда фон Вакано, его детей – сыновей Владимира, Эриха, Лотара, Льва, Герберта и дочери Ольги «ныне же в русское подданство с сохранением или даже без сохранения принадлежащих членам семьи прав дворянства». За большие заслуги перед Россией просьба была удовлетворена. 23 августа 1899 года в Самарском губернском правлении Альфред фон Вакано был приведен к присяге на подданство России с вручением ему о том свидетельства.
Пивные склады завода находились в 59 городах Поволжья, Урала, Средней Азии, Сибири, напиток поставлялся даже в Персию. Продукция товарищества имела 15 медалей международных выставок. Кстати, рациональный фон Вакано, расширяя сеть своих предприятий, предусмотрел, что здания заводов в некоторых городах будут одинаковыми, практически неотличимыми друг от друга, как сказали бы сейчас типового проекта. Одно из зданий-близнецов выстроено было и в Уфе, на западной стороне улицы Вавиловской, с видом на тогдашнюю Конскую площадь. Деревянный дом-теремок, вобравший в себя по воле неизвестного архитектора как некоторые старинные австрийские мотивы, так и линии модерна, получился простым и в то же время изящным. Кирпичный склад, несмотря на достаточно простое предназначение, неплохо декорирован в приемах кирпичного стиля. Ассортимент завода был достаточно широк, выпускалось пиво «Венское», «Мартовское», «Экспорт», а также широко разрекламированное фирменное – «Жигули».
Но с началом Первой мировой войны был введен «сухой закон» и предприятие было законсервировано. Сам же Альфред фон Вакано по подозрению в шпионаже в пользу Австро-Венгрии из Самары был отправлен в ссылку в Бузулук. Сразу после революции 1917 года он с семьей уехал в Австрию. Там в городе Тюрнице и скончался в марте 1929 года.
Зиля БАДРИЕВА.