От поделок до 3D-моделей

Зимние каникулы в Центре технического творчества «Гефест» прошли активно и творчески. В рамках Недели совместного творчества «Дети и родители» многие семьи пришли сюда за новыми знаниями и отличным настроением.
На мастер-классах «Сувенир-игрушка» Ляйсан Файрушиной, «Новогодние сюрпризы» Гульнары Золотовой, «Зимний сувенир» Тамары Астаховой педагоги вместе с детьми и их мамами и папами создавали поделки для украшения дома. Попробовать себя в качестве художников калининцы смогли на мастер-классе «Зима - красавица» Яны Рамазановой, сплели «Морозный узор» под руководством Альбины Кудакаевой, почувствовали себя настоящими архитекторами на мастер-классе Светланы Анори, познакомившись с конструкцией «Пчелиные соты», популярной в архитектуре и дизайне.
Еще одним событием для ребят стал открытый районный турнир по быстрым шахматам «Ход конем». В нем приняли участие ребята 6-11 лет из школы №55, лицея №58, гимназий №111 и №140, гимназии №82 Орджоникидзевского района, центров «Виктория», «Гефест» и «Гармония».
Соревнования проводились по швейцарской системе в 8 туров. В финальной части турнир проводится по круговой системе. Победители определялись по количеству набранных очков согласно шахматному кодексу FIDE. Первые места достались представителям центра творчества «Гармония»: Абдурахмону Хаитову и Милане Яппаровой в старшей возрастной группе, Глебу Акентеву – в младшем возрасте.
А с началом новой учебной четверти ребята возвращаются к привычному ритму занятий. «Гефестовцы» продолжают обучаться на занятиях по 3D-моделированию. Создание технических проектов требует определенных знаний и навыков как от педагогов, так и от учащихся. «Гефест» разрабатывает проект «Автономная энергостанция в парковой зоне». Совместная работа с НПА «Технопарк авиационных технологий» дает позитивный результат: на занятиях по 3D-моделированию учащиеся создали модель, освоив новые операции, чтобы рассчитать форму лопасти ветрогенератора. Созданию прототипа проекта оказывает содействие депутат городского Совета Уфы Руслан Зинатуллин.
КОРЗИНКА
Стартовал районный этап республиканского конкурса детского творчества «Только смелым покоряется огонь!». К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений района. Положение о конкурсе вы можете найти на сайте ЦТТ «Гефест».
Марина СНЕГИРЕВА.