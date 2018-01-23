Уроки мудрости

19 января жительница Орджоникидзевского района Ляля Маликовна Булатова отметила 90-летие. В этот день телефон в ее квартире почти не замолкал – поздравления поступали не только от родных и близких, но и от ее многочисленных учеников из разных уголков республики и страны: Белебея, Кумертау, Бирска, Пскова, Ухты, Копейска.
Родилась в живописной деревне Куккуяново Дюртюлинского района. За околицей раскинулся густой лес, где маленькая Ляля любила гулять. С возрастом у девочки обнаружилось удивительное качество – она очень хорошо умела ориентироваться в чаще, даже оказавшись в незнакомом месте, быстро находила нужное направление. Жители деревни часто брали ее в качестве провожатой, отправляясь за земляникой, черемухой или лекарственными травами, называя ее в шутку лесной бабушкой. «Свою землю надо ценить и беречь», - наставляли старики. Этот наказ Ляля запомнила на всю жизнь. Любовь к лесу проявится и чуть позже, когда станет вопрос о выборе профессии.
В 1937 году семья переехала в Дюртюли. Отец вступил в партию, работал бухгалтером-счетоводом, мама трудилась медсестрой в больнице. Не имея специального образования, сама научилась делать уколы, ухаживать за больными, прививала население от оспы. Только для медперсонала не хватало даже простых гужевых повозок, и к пациентам в окрестных деревнях приходилось добираться пешком. А на Лялю, как на старшую сестру, легли многие домашние хлопоты: пока родители были на работе, она присматривала и за двумя младшими сестренками Розой и Резедой. Успевала запоем читать все книги из школьной библиотеки, любимые авторы - Галимжан Ибрагимов, Галиаскар Камал, Габдулла Тукай, Хади Такташ.
- Несмотря на трудности, нехватку продуктов, - это было счастливое время, - вспоминает Ляля Маликовна. - А вот когда началась война, я пошла в шестой класс, закончилось беззаботное детство, мальчишки и девчонки вмиг повзрослели, стали серьезными. Мы даже не представляли, какие испытания нас ждут! Папу уже в июле 1941-го мобилизовали. И в семьи родственников, соседей одна за другой стали приходить похоронки. В декабре того же года почтальон принес горестное известие и Шариповым.
- Казалось, что мама почернела от горя, плакала все время. И мы долго не верили, что папа погиб, когда через полтора месяца получили письмо от него, где он сообщал: получил ранение, находится в госпитале. Ложная похоронка приходила еще раз – в 1943-м. В декабре после тяжёлого ранения он вернулся домой.
Запомнился такой случай. Семьям фронтовиков в сосновом лесу выделили делянку для заготовки дров – по пять кубометров. Лесник показал нам огромные сосны с неохватными стволами. Как нам с мамой их валить? Из «помощников» – обычная пила да топор. Ничего, справились. В войну лес стал настоящим кормильцем – с ранней весны до поздней осени собирали ягоды, травы, из дикого лука варили суп. После уроков школьники помогали взрослым в колхозе, заменив ушедших на фронт отцов.
В 1946 году юная Ляля Шарипова поступила в БГПИ, решив стать учителем географии. Куда же без любимого леса?
- В 1947 году отменили карточную систему и провели денежную реформу. А копейки остались прежними. Мы с девчонками собрали всю мелочь и купили в булочной четыре батона, впервые появившиеся в свободной продаже. Ели этот хлеб, запивая водой. До сих пор кажется, что ничего вкуснее быть не может.
В перерывах между лекциями и занятиями в библиотеке Ляля любила прогуливаться в парке Сталина, где и познакомилась с будущим мужем Джамилем Булатовым. Молодой человек учился на ветеринара в сельхозинституте.
В 1950 году после получения диплома Лялю направили в Кигинский район. В 1953 году они с Джамилем сыграли свадьбу, в Кигах он стал работать главным ветврачом.
- Потом нас перевели в Дуванский район, здесь трудилась завучем в детском доме. Старалась одарить сирот теплотой и заботой. Вместе ходили в туристические походы. Запомнились наши туры на гору Янгантау, в Ильменский заповедник. Многие из воспитанников называли меня мамой, уже потом приглашали на свои свадьбы, с некоторыми общаемся до сих пор, а им самим уже по 60-70 лет.
Налаженный и размеренный быт вмиг перечеркнула неожиданная смерть мужа, осталась с тремя детьми на руках, младшей дочери едва исполнилось два года. Тогда совсем растерялась…
- Папа меня утешал, говорил, не плачь, будь как кошка, падая с любой высоты, она умеет приземлиться на ноги и идет дальше. Я еще жив, помогу вам. И в 1969 году я переехала в Уфу к родителям. Только папа ушел из жизни через полгода. И моей опорой на всю жизнь стали сестренки.
В Уфе Ляля Маликовна работала в Затонской школе, в ПТУ №17 на улице Блюхера. Стала преподавать не только географию, но и историю, экономику, каждую свободную минуту старалась посвятить книгам. За многолетнюю педагогическую деятельность была награждена многочисленными грамотами и медалями. Уже будучи на пенсии, мастерски оформляла внукам доклады для университетских зачетов. А в свои 90 Ляля Маликовна в курсе всех новостей, читает свежую прессу, хотя врачи все же советуют беречь зрение.
- Лучший подарок для меня – хорошие новости от детей, пяти внучек и семи правнуков. Главное – в любой ситуации оставаться человечными!