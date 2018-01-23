Хобби или кредо жизни?

Михаил Иванович увлекается рыбалкой с самого детства. Летом ездит на Зилим, Сим, а в зимнее время предпочитает посидеть с удочкой на льду Белой. Когда встает прочное покрытие, любая точка широкого потока становится доступна: бури лунки, где хочешь.
- Преимуществ много - не надо делать забросов, искать надежный бережок, да и комары не кусают, - рассказывает он. – А от холода защищает хорошая экипировка, мини-палатка и горячий чай. Конечно, есть и свои сложности: на морозе непросто управиться со снастью или наживить крючок, но настоящему энтузиасту трудности нипочем.
Но на льду поджидают другие проблемы. В условиях нестабильной зимы, где морозная погода внезапно сменяется оттепелью, ледяная «шуба» на реках не слишком надежная. Именно поэтому сотрудники Управления гражданской защиты с Центром общественной безопасности города еженедельно организовывают профилактические рейды. Они рассказывают рыболовам правила поведения на льду или в экстренной ситуации, раздают буклеты. По набережной реки Уфы установлены предупреждающие аншлаги.
- Не рекомендуется пробивать много лунок рядом друг с другом, рыбачить на переправах или вблизи промоин, - напоминает начальник районного управления гражданской защиты Дамир Гайнутдинов. – Под рукой стоит иметь прочную веревку 12-15 м длиной с грузом на конце, которую можно бросить товарищу в случае непредвиденной ситуации. При переправе внимательно посмотрите вокруг – рядом может проходить тропа или лыжня, указывающая безопасное место для перемещения. В ином случае не помешает крепкая палка, с помощью которой можно проверить лед на прочность. Если вы путешествуете с товарищами, соблюдайте расстояние друг от друга не менее 5-6 метров.
Если температура воздуха выше 0 держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров, причем следует помнить, что он значительно тоньше в устьях и притоках рек, в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, вблизи деревьев и камыша. Цвет имеет значение – прозрачный голубой или зеленый лед считается надежным, а оттенки серого, матово-белого или желтого цвета заставляют искать другой путь.
Юлия ПАХОМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
КОРЗИНКА
Если вы провалились под лед:
Широко раскиньте руки по кромкам, чтобы не погрузиться с головой, по возможности передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас на глубину. Без резких движений постарайтесь выбраться, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.
При спасании провалившегося человека:
К полынье следует приближаться только ползком, подложив под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры. Не приближайтесь к самому краю – за 3-4 метра следует бросить пострадавшему веревку, связанные ремни или шарф, используйте любую доску, лыжи или санки.