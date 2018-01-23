Как живешь, тетя Валя?

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Путин заявил о принятии госпрограммы вооружения до 2027 года Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Уфе заявил о принятии ...

Eni сообщила о приостановке бурения с «Роснефтью» на Черном море Итальянская Eni сообщила, что вынуждена из-за санкций приостановить разведочное бурение на Черном море в партнерстве с "Роснефтью".