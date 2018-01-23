Как живешь, тетя Валя?

Сухонькая старушка в оранжевом жилете бойко управлялась со снегом на обочине тротуара. Ростом она едва доставала до моего плеча, поэтому черенок лопаты ходил ходуном поверх ее головы. 16 января дворнику ЖЭУ-32 Валентине Васильевой исполнилось 80 лет.
На этом участке Валентина Михайловна работает четвертый год. До этого – в ЖЭУ-49 – отработала 15 лет. За плечами женщины –работа крановщицей в чугунолитейном цехе Челябинского тракторного завода. Выйдя на пенсию, она не смогла не работать и уехала с мужем на БАМ, где провела 10 лет. Приходилось быть и дворником, и сторожем в магазине. Потом сестра мужа попросила их приехать в Уфу, поскольку нуждалась в уходе. Так Валентина Михайловна попала в столицу республики.
- На работу я вышла для удовольствия, по привычке, - смеется Валентина Васильева. – А пенсия у меня хорошая.
Живет она сейчас в трехкомнатной квартире с сыном, снохой и двумя внуками 14-ти и 19-ти лет. При обмене на большую площадь ни один банк ей не выдал кредит по причине почтенного возраста, поэтому полмиллиона рублей для доплаты пришлось занимать у родственников. Теперь Валентина Михайловна зарплату дворника отдает за долги, а живет на пенсию. Муж ушел из жизни в 58 лет, так что быть одной ей уже привычно. Хотя и это не совсем так – одиночество скрашивают внуки, на которых у Валентины Михайловны все-таки остается время. Сын работает водителем-экспедитором, поэтому пообщаться с ним удается только поздно вечером.
80-летний дворник считает, что никаких проблем у нее в работе нет. Мороз ей нипочем: после БАМовской закалки вставать рано утром совершенно не трудно, спокойно и молча выполняет свою работу.
Еще Валентина Васильева мечтает весной посадить цветы возле дома. Очень уж ей нравится цветоводство, и на общественной клумбе она высаживает свои семена.
Эдуард АХСАНОВ.
liberoplus@gmail.com
Фото Валерия ШАХОВА.