Будем, как Харламов!

В Уфе проходят соревнования в рамках ежегодного турнира Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». Районные этапы подходит к концу, не сегодня-завтра стартует городской.
Кажется, время двинулось назад: не Александр Семак ли это летит по льду в стремительной атаке? Впрочем, поразить ворота даже ему будет непросто – на месте голкипера будто бы Андрей Василевский – старший. Но нет, сегодня на льду лицея № 96 - не звезды прошлого, а юноши Советского района столицы. Хотя ассоциации не случайны: оба именитых спортсмена на одной из старейших в городе коробок действительно играли.
Матчи «Золотой шайбы» проходят здесь с 1961 года. Вот и нынешней зимой турнир снова объединил любителей коньков и клюшки. В финале районного этапа встретились команды детского центра «Глобус» и школы № 26. Игра получилась по-настоящему боевой: соперники практически сразу обменялись голами и не сбавляли темпа до конца. В результате представители школы остались на втором месте. А «Глобус» будет представлять район на городском уровне.
- Всего участвовало шесть команд, из них две полностью дворовые. Просто в условиях школы не всегда возможно подобрать активных ребят одного возраста. Площадка, на которой играли, также используется и спортшколой имени Азаматова, состояние у нее хорошее. Есть и теплые раздевалки, - рассказал председатель спорткомитета Советского района Рустем Камалдинов.
По его словам, только в этой части Уфы «шайба» объединила более 100 человек. Даже подумалось: может, быть, зря нынешнее поколение называют интернетным? Так, не пустуют хоккейные секции в 96-м лицее и школе № 100. А любители занимаются в седьмой и двадцать шестой.
Кроме того, есть в районе двенадцать уличных площадок. Пять из них находятся в ведении жилищных организаций, столько же – под надзором отдела образования. Большие катки работают в сквере 50-летия Победы и парке имени Якутова. Также можно сказать про площадку на базе Аграрного университета – она заливается профессионально.
Не менее массовыми получились игры и на севере столицы, в Орджоникидзевском районе. Здесь за звание сильнейших боролись ребята в возрасте от десяти до восемнадцати лет. Результаты таковы: в каждой из четырех групп первое место занял «Кристалл» из центра творчества «Салют».
- Играли в нескольких точках Черниковки. Вообще, всего у нас десять открытых коробок. Вот адреса: Бульвар Славы 5; Блюхера, 25 (116-я школа); Комарова, 36-А; Калинина, 5 («Салют»); Мира, 14 (клуб «Гренада»); Богдана Хмельницкого, 12 (клуб «Северный»); Тиашевская, 3/1, Свободы, 23/1 и Горького, 54. Также есть ледовое поле и в школе № 85, - рассказал начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района Никита Щемелинин.
За два года орджоникидзевцы сумели экипировать практически все любительские команды, ведется переоборудование площадок: старые деревянные борта сменяются пластиковыми. Да и количество соревнований возросло, за зиму их проводят 10-15.
А в Деме соревнования «Золотой шайбы» еще только начинаются. Их перенесли в связи с морозами. Защищать честь района на городском этапе будут победители прошлого года – гимназисты из 102-й.
Егор СОЛНЦЕВ.