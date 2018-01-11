Будем, как Харламов!

Британские истребители регулярно сопровождают российские самолеты, пролетающие вблизи территории страны, несмотря на неоднократные заявления Москвы о строгом соблюдении норм международного права.

Полиция рассматривает смерть солистки The Cranberries как необъяснимую

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени (12.05 мск), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте, отмечает телеканал.