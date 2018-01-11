Акварельная история от царской семьи

Чтобы ощутить очарование старинной Уфы, достаточно прогуляться по таким улицам, как Карла Маркса, Революционная, Мустая Карима. Сейчас здесь завершается реконструкция сразу нескольких домов, ставших культовыми страницами истории столицы.
Одно из зданий постройки 1880–1890 годов, расположенное на углу улиц Ленина и Кирова, некогда принадлежавшее купцам Бушмариным, воссоздано заново. У него интересная история. В Уфе того времени было немало меценатов, и в качестве благотворительности часть купеческого дома занимала находившаяся одна из первых городских художественных школ имени княгини Ольги Александровны.
По воспоминаниям купца Николая Степанова-Зорина, в этом особняке горожанам была предоставлена возможность увидеть выставку картин представительницы царской фамилии Романовых. Младшую сестру последнего русского царя Николая II мало кто знал как художника, поскольку ее творчество было малодоступным для широкой аудитории зрителей. Тем не менее, художественное наследие Великой княгини составляет около двух тысяч работ, многие подаренные ею картины и акварели хранятся в частных коллекциях и в королевских семьях Европы. Кстати, Ольга Александровна вместе с матерью и сестрой в годы революции успела чудом вырваться из большевистской России в Канаду, где и умерла в 1960 году.
Акварели великой княгини ныне знает весь культурный мир. К ее ученикам относили себя художники Уфы — Павел Лестев, Мария Елгаштина, плеяда белебейцев Храмовых, народный художник БАССР Анатолий Лежнев и другие. Бушмарины бесплатно сдавали часть комнат для обучения живописцев, где занимались люди всех сословий из числа особо способных. Уфимские академисты переписывались с княгиней, посылали ей работы художников и получали отзывы. В свое время творческая интеллигенция города намеревалась возродить в доме Бушмариных экспозиции копий работ венценосной княгини и ее многочисленных учеников и учениц.
Однако из-за ветхости в 2006 году дом был снесен. На его месте построен цветочный киоск, но в 2017 году его внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия. Городская администрация выставила на торги право десятилетней аренды этого земельного участка с условием воссоздания памятника архитектуры.
Буквально за несколько месяцев предприниматель Николай Литвинов, который, по информации газеты «Коммерсантъ», является владельцем зарегистрированной в Чехии компании Tvinlit, отстроил здание заново. Двухэтажный особняк в стиле «неоклассицизма» восстановлен в прежних своих размерах, но для особой прочности фундамент был приподнят. Лепнина по фасаду, деревянные оконные переплеты и кровля исполнены с исторической достоверностью, но с использованием современных материалов. Однако интерьер будет современным, вскоре здесь откроется офис представительства Чешской Республики. Сметная стоимость составляет около 30 миллионов рублей. Объект практически готов, сейчас внутри помещения ведутся завершающие отделочные работы.
- Официальное открытие планируется в мае, - прокомментировал начальник отдела капитального строительства администрации района Илдар Шайхутдинов. – Надзор за реставрацией осуществляет Управление по охране памятников Министерства культуры республики, которая и будет принимать этот объект.
Во время объезда глава администрации города Ирек Ялалов дал высокую оценку качеству проведения восстановительных работ, отметив при этом, что стоимость реставрации довольно высокая с учетом его небольшой площади и без привлечения инвестора реализовать данный проект не представлялось возможным.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.