Природа и Хомо Сапиенс

В лицее №106 «Содружество» подвели итоги Года экологии.
В мероприятиях приняли участие не только учителя естественно-научных дисциплин, но и гуманитарного профиля.
Особый интерес вызвал проект преподавателя обществознания Назиры Хакимовой «Дом, в котором мы живем». Ребята в своих письмах от имени братьев наших меньших обратились к людям.
Восьмиклассница Гузель Латыпова говорит устами потерявшегося пса. Трогательный рассказ о щенке, который лишился матери, и ищет себе хозяина: «Я надеюсь, что люди « с душой» обязательно найдутся и заберут меня». Впечатление усиливает рисунок симпатяги с грустными глазами.
А Карина Мулакамова обращается к читателям от имени воробушка: «Хочу поделиться грустной новостью. Недавно мой братик погиб из-за безответственности и невнимательности людей. Он съел жевательную резинку, спутав ее с зернышком. Меня пугает, что мои собратья могут погибнуть из-за наплевательского отношения людей к живому миру. Ведь лишь одна птичка из десяти выживает на улицах города».
Саша Багаутдинова призывает не оставлять мусор на берегах рек и морей и обращается к ним от имени дельфинов – самых разумных млекопитающих на земле: «Черепашки и рыбки погибают, запутываясь в пластиковых пакетах, а мы съедаем большое количество мусора, что приводит к тяжелым заболеваниям».
- Ребята подошли к проблеме защиты живой природы не формально, - считает Назира Фаниловна. – Они словно на себе прочувствовали, насколько тяжело приходится зверям и птицам в соседстве с человеком, считающим себя существом разумным, а на деле - не задумывающимся о последствиях своей разрушительной деятельности.
Вопросы экологии затрагивались и на уроках химии. Старшеклассники представляли свои проекты очистки на производствах и способы утилизации отходов.
Классный руководитель 6 «А» Гузель Ахмадиева предложила детям принести в школу своих питомцев. Ребята продемонстрировали своих четвероногих друзей: собак, кошек, попугаев и даже улиток, поделились опытом ухода за ними. Без сомнения, домашние животные помогают воспитывать в детях чувство сострадания, расти добрыми и участливыми.
Очень интересные исследования были представлены учеником 8 класса Демидом Климцом «Крошки змейки» о липовых лесах республики (руководитель проекта - учитель биологии Юлия Рожкова). Его работа заняла первое место Малой академии наук.
Свои исследования учащиеся также посвятили теме загрязнения воды, воздуха и почвы, вырубке лесов. Темы разные, но идея одна - надо действовать, чтобы сберечь наш общий Дом. Михаил Пришвин говорил: «Охранять природу – значит охранять Родину». Поэтому вполне закономерно, что экологическое воспитание можно смело приравнять к патриотическому .
Оксана КОНОВАЛОВА.