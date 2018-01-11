Полет конструкторской мысли

В Центре детского технического творчества «Биктырыш» прошел турнир «Игры роботов»: девять команд сразились на поле шорт-трека.
Артур напряженно следит за двигающимся роботом, рыскающим в поисках черной полосы на белом фоне: вот он прошел сложный поворот, миновал сложные изгибы, кажется, победа уже близко, но механизм съезжает с заданной траектории. Юный робототехник досадливо машет рукой и бежит в к компьютеру – исправлять ошибки в программе.
Пока это лишь подготовка к турниру, есть время, чтобы добиться безупречного прохождения, а вот в разгар состязаний подобное означало бы настоящий провал. Строгие правила запрещают спрашивать совета у тренера или исправлять ошибки на ходу: все нужно продумывать заранее. Большинство ребят участвуют в состязаниях не первый раз, они уже знают, какие изменения нужно внести в программу, чтобы достичь цели. А лидером на этот раз оказался девятилетний Артур Постыляков, который занимается всего один год. Приезжает он издалека - живет в Михайловке, однако занятия не пропускает.
- Мальчик очень увлеченный, настойчивый и терпеливый, к тому же все схватывает на лету, - рассказывает руководитель объединения «Роботехника» Фуат Идрисов. Среди его воспитанников немало ребятишек, которые они успешно демонстрируют свои способностина соревнованиях различного уровня. Василий Дученко завоевал первое место в образовательном чемпионате РБ «Роболига» - призом была поездка в Международный детский центр «Артек». Роман Ардуванов - способный конструктор. Он собрал действующую солнечную электростанцию, а в состязаниях неизменно занимает призовые места. Особенно успешно он работает в паре с Ярославом Балчуговым, освоившим не только графический язык, применяемый в робототехнике, но и высшие: С++ и BricxCC. Настя Сомова, одна из четырех девочек в клубе, тоже предпочитает использовать Microsoft Small Basic, позволяющий усвоить основы создания программ.
- Мы принимаем детей от 6-7 лет, – рассказывает Фуат Масхутович. – Малышам не просто следовать инструкции при конструировании, сложно работать с программой, но они трудятся с завидной настойчивостью, понимая, что результат труда может быть виден не сразу. Первый год они занимаются с роботом, которого мы называем «пятиминутка» - он состоит из блока управления, датчиков и колес. Более сложные конструкции создают старшие ребята, пользуясь наборами Arduino, которые дают простор для фантазии, а их детали можно использовать и для других целей. Например, на основе датчиков мы собрали модель «Умного дома», в планах создание такой же теплицы, способной регулировать показания согласно заданным условиям.
Фанерное здание – не единственная действующая модель технического творчества детей. Вот стоит веселый Биктырышка, собранный из вторичного сырья, и добродушно улыбается, если ему пожимают руку. На столе измеритель эмоционального состояния – на металлические пластины следует положить руки, и датчик в микроамперах покажет, взволнованы вы или спокойны. Есть здесь и более серьезные приборы, например, установка для сравнительного анализа экономичности различных типов ламп - с ее помощью Амир Галиуллин доказал, что выгоднее всего приобретать светодиодные лампочки, которые при одинаковой яркости тратят меньше электроэнергии.
В кружке робототехники дети решают инженерные задачи, знакомятся с основами физики, программирования, электротехники, английского языка. Дисциплина требует немалых знаний и от педагога: Фуат Идрисов преподает физику и программирование, имеет образование инженера-электрика – каждая профессия пригождается при создании умных машин.
Юлия ПАХОМОВА.