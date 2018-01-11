Твердый кулак

Шум азартных болельщиков сотрясал стены спортзала, а на ринге кипели нешуточные страсти. В СШОР №7, что расположена на ул. Центральной, 1/2, состоялось Открытое первенство Демского района по кикбоксингу.
На участие в соревнованиях подали заявки почти 120 юных спортсменов из Уфы и других городов республики. По сути состязания – малое первенство Башкортостана. Они уже стали традиционными для юниоров младших и средних возрастов. Так, в прошлом году было около 250 спортсменов, а уменьшение количества участников в этом году объясняется тем, что многие уехали на соревнования в другие регионы, либо ушли на каникулы.
Соревнования проводились по двум дисциплинам – лайт-контакту и фулл-контакту. Поединки по лайт проводятся без остановки времени для начисления очков. Это - техника серийных ударов ногами и руками с высокой плотностью боя. Согласно правилам соревнований, засчитываются все, достигшие цели. При этом выдвигаются высокие требования к физической подготовке спортсмена (быстроте, выносливости, ловкости).
Поединки по фулл проводятся также без остановки времени. Побеждает тот, кто набирает наибольшее количество очков или нокаутирует противника. Техника состоит из серийной работы ногами и руками с применением акцентированных ударов на всех боевых дистанциях, что превращает этот вид единоборств в дисциплину в большей степени для профессионалов, чем любителей.
- Уфимская школа кикбоксинга всегда находилась на очень высоком уровне, - считает старший тренер СШОР №7 Азат Гайсин. – У нас много чемпионов и зонального, и российского, и международного уровня. Сейчас мы преодолеваем спад популярности, который коснулся многих видов спорта в связи с уходом детей в виртуальный компьютерный мир. Немаловажно то, что работа Федерации республики выстроена по «семейному» принципу, и все проблемы решаются сообща, единым кулаком. Также огромную роль играет тренерский состав, ибо от мастерства наставника зависит очень многое.
Десятилетний Динар Тагиров занимается кикбоксингом четыре года. Это не первое его первенство, но сейчас он стал победителем в категории до 37 кг.
- Мне нравится участвовать в соревнованиях и выигрывать их, - делится юный боец. – Спорт помогает и в учебе, я стал реже болеть, и даже «троек» у меня теперь почти нет.
Отметим, что его брат Линар Тагиров занял второе место (до 48 кг). За них отчаянно болела их мама Эльвина Тагирова.
- Дети действительно изменились после того, как начали заниматься кикбоксингом, - поддерживает она сыновей. – Стали более целеустремленными, изменился круг общения – теперь среди их друзей те, кто занимается спортом. Меня это радует: не шатаются без дела на улице, а заняты полезным делом.
По итогам соревнований на высший ступень пьедестала поднялись: в дисциплине лайт - Арслан Саитгалеев, Арсен Аминев, Динар Тагиров, Роман Ушкевич, Даниял Сафаргалин, Вячеслав Захаров и Владислав Зайцев, а в жестком противостоянии фулла победили Вадим Шушарин, Николай Ионов, Шамиль Шакуров, Данил Панов, Александр Ильин, Аршат Янгиров и Ренард Заботин.
Эдуард АХСАНОВ.
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Фото Валерия ШАХОВА.