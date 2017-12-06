В сапогах по мостовой

Стартовал проект «Прогулки по любимому городу». В воскресенье первые экскурсии по столичным окрестностям провели победители конкурса «Уфа туристическая». Напомним, что его участники разрабатывали собственные маршруты и оттачивали мастерство общения с публикой в мультимедийном парке «Россия - моя история». Теперь они готовы применить приобретенные знания и навыки.
Начались «Прогулки» со Спасского храма, который, как выяснилось, уменьшенная копиия Казанского собора в Санкт-Петербурге. Желающих послушать познавательные истории на свежем воздухе оказалось немало: кто-то пришел сюда по объявлению, а кто-то присоединился к группе уже по пути.
Далее пешеходная экскурсия продолжилась по улице Октябрьской революции. Идя до Монумента Дружбы участники посетили медовню «Башкирские пасеки», где продегустировали полезное лакомство.
Следующим местом встречи стал Сад Салавата Юлаева.
- Именно губернатор Случевский, который жил тогда в зеленом доме (сейчас в нем расположен Мемориальный музей Аксакова) дал указание о создании первого парка в Уфе, - рассказывает председатель Гильдии экскурсоводов РБ Марина Игнатьева. – И очень интересная была особенность у этой Случевской горы: через нее люди обходили Большую Казанскую (улицу Октябрьской революции). На месте нынешней пожарной части находилась жандармская охрана, которая тщательно следила за чистотой мощеной дороги. И если блюститель закона видел крестьянина, шагающего по ней в грязных лаптях или сапогах, запросто мог заставить мести всю улицу. Такие были порядки.
- Идти приходилось по шаткому ненадежному мостику. Поэтому прежде чем ступить на него, люди просили Всевышнего уберечь их от несчастья. С тех пор и повелось загадывать на мосту желания, хоть в 1953 году его опоры сделали каменными и прочными.
Не менее занимательной оказалась история и о более молодой части города – Черниковке, названной так в честь помещика Ивана Черникова.
- Известно ли вам, что именно здесь был заложен первый городской фонтан? А знаменитые «восьмиэтажки» считались самыми высокими зданиями в 60-е годы. Кстати, с ними связано много легенд. Например, ходили байки, что в шахтах лифтов находились пневмопушки, которые по ночам запускали в космос ракеты, - говорит студент второго курса Института экономики и сервиса УГНТУ Денис Абраров.
Конечной точкой познавательных маршрутов стал парк Победы, где экскурсоводы еще раз напомнили о роли Башкортостана в Великой Отечественной войне.
– Одно дело, когда сам читаешь какие-то статьи об исторических памятниках, и совсем другое, - когда о нем рассказывают подготовленные люди. Нам очень не хватало подобных экскурсий, с большим нетерпением будем ждать новых, - отметила Татьяна Пуганова.
Предполагается, что в рамках проекта «Прогулки по любимому городу» экскурсии будут проводиться ежемесячно и каждый раз - по новым маршрутам.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото автора.