Растим Карповых

В отеле Hampton by Hilton Ufa состоялся шахматный турнир «Волшебная пешка», участниками которого стали ребята из 38 детских садов района.
В церемонии открытия состязаний приняли участие глава администрации района Урал Кильсенбаев и депутат Горсовета, председатель республиканской Федерации шахмат Филюс Ишбулатов.
Нет, это не элитный клуб «Что? Где? Когда?» для воспитанников детских садов, но что-то общее есть. Мальчики – в белых рубашках с бабочками, девочки в нарядных платьицах. За своих подопечных пришли поболеть воспитатели, родители, бабушки.
- К сожалению, мы вынуждены были делегировать по одному малышу, - разводили руками воспитатели, - так как зал отеля не очень вместительный.
- Но и за это мы очень благодарны организаторам. Ребята в восторге! У них горят глаза, они играют на настоящем турнире, пользуясь шахматными часами, - говорит музыкальный руководитель детского сада №34 Рамия Багаутдинова. – Родители с интересом детей записывают в кружок. Объясняю азы, как называются фигуры, как ходят. Мой брат - чемпион Казахстана, откуда и я родом. Так что с шахматами знакома воочию. Мы выставили на состязание братьев Фахретдиновых - Альберта и Тагира. Даржим за них кулачки.
В свою очередь Филюс Ишбулатов поблагодарил родителей, что они уделяют немало времени занятиям с детьми:
- Мы постараемся сделать все, чтобы и в дальнейшем у ребят была возможность заниматься шахматами и другими видами спорта, - отметил он. – Пятилетний ребенок на глазах меняется: становится более ответственным, сконцентрированным, усидчивым. Для ребят очень важно с такого малого возраста уметь принимать решения. Родители далеко, тренеры за ними следят, но не подсказывают. А кроме того они еще и учатся проигрывать, что очень важно для их психологического здоровья. Ведь подняться вновь после проигрыша не просто.
Надо сказать, подъем этого интеллектуального вида спорта в столице наметился с созданием спортивного шахматного клуба «Толпар», инициатором которого стал как раз Филюс Хамитович. Его директор, с интересом наблюдавший за игрой маленьких гросс-мейстеров, заметил:
- Мы растим интеллект нации, поэтому вполне логично, что местом проведения (спасибо организатору – администрации района) выбран шикарный отель.
- Можно перечислить ряд школ, в том числе №№ 8, 26, 94, 44, где уже сложились традиции и идет очень серьезная подготовка, - отметил председатель Комитета по физической культуре и спорту Рустем Камалдинов. – А в сборную России входит девять представителей СК «Толпар», у нас с ним давняя дружба.
Тимура Байбулатова пришли поддержать родители. Пока он сражался за доской, папа и мама переживали. Но мальчик вышел из зала окрыленный:
- Урраа, я выиграл!
- Сильный попался соперник?
Мальчик, подумав, ответил:
- Я бы сказал, внимательный. Во втором туре будет посложнее.
- Мы из садика «Я – Гений», - пояснила мама. – По вечерам с папой играют, а сел за доску в четыре года. Может, сын и не станет чемпионом, но в логическом мышлении это ему очень поможет.
Ирина ШИПУНОВА.