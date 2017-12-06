Собака как прививка доброты

Мы ждем от Нового года чудес, но порой забываем, что стать волшебником может каждый. Как это сделала 14-летняя девочка по имени Аида, что живет в поселке Старые Турбаслы.
Два года назад она открыла приют для собак «Четвероногий друг».
- Сколько помню, дочка подбирала на улице бездомных животных, - рассказывает Альмира Багаутдинова, - в детстве она много болела и по себе знает, что значит страдание.
Сегодня в приюте живут три взрослых пса и две мамы с восемью щенятами. На них в день уходит до двух ведер корма, в который обычно входят крупы, макароны и немного мяса. Иногда с находящейся поблизости птичьей фабрики привозят куриные лапки.
Собаки попадают в приют разными путями.
Большая дворняга Граф – один из старожилов. Его обнаружили на территории одного из домов. У пса умер хозяин, но он никак не мог смириться с потерей и продолжал преданно ждать его.
- Сначала он никого к себе не подпускал, - вспоминает Аида, - но постепенно привык к тому, что мы приносим ему еду, и его сердце оттаяло.
Пристроить пса даже не пытались, по собачьим меркам Граф был уже старичком. Сегодня он плохо видит и слышит, но по-прежнему готов встать на защиту своей хозяйки.
Не все в деревне одобряют, что по соседству располагается приют для животных. Так прямо и говорят: зачем вы заразу распространяете, какой толк от собак? Но у Аиды – мощная поддержка в лице подруг и родителей. Альмира Фануновна и Камиль Вафович дочке помогают. Отец возит животных к ветеринару, мама готовит для них еду.
Сама восьмиклассница может и уколы сделать, и перевязать, обработать собак от глистов.
Вот еще одна история спасения. Двух щенят подобрали на улице, один с поврежденной лапой был очень слаб, ветеринар сказал: умрет. Но Аида не сдалась. Перенесла его в дом и даже нашла ему няньку – той-терьера Арчи, глядя на которого обессилевший малыш начал есть. Потом его отдали в добрые руки.
На счету девочки и ее подруг Яны и Кристины – десятки спасенных собачьих жизней. В одном из подъездов они обнаружили семерых щенят, выкармливали их специальной смесью, не выжил только один.
- Все-таки хороших людей больше, - говорит Аида, - когда в отлов попадают малыши, одна из работниц звонит нам, и мы забираем их, чтобы потом отдать тем, кто нуждается в верном друге.
На что существует приют? В основном на средства Багаутдиновых, пожертвования. Совсем недавно в детском доме №1 прошел благотворительный концерт, средства от которого пошли на помощь животным. Дети, лишенные родителей, оказались милосерднее тех взрослых, бросивших тех, кого они приручили.
- Конечно, уличных собак надо стерилизовать, чтобы они не плодились, - рассуждает Аида. - Но что делать с людьми, которые заводят их, а потом бросают как надоевшую игрушку?
К сожалению, прививок доброты нет, и черствые сердца не растопит даже самое преданное собачье сердце. Но пока живут на свете такие человечки, как наша героиня, еще не все потеряно.
Саша БЕЛОВА.