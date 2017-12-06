Слова сквозь время

Первые такты известного гимна заставили подняться всех гостей башкирского лицея, и никого не смутило, что он начинался «Союз нерушимый республик свободных…». Гимн ушедшей страны начал путешествие в прошлое, которое коснулось каждого присутствующего в зале.
Праздник родословной района «Шежере байрамы» позволил окунуться в двадцатый век, в те времена, когда наши бабушки и дедушки создавали СВОЕ будущее и искренне верили в него. На экране фотографии и кадры кинохроники: вот строится проспект Октября, вырастают здания кинотеатров и Дворцов Культуры, крылья моста соединяют два берега Белой, а Черниковск становится частью Уфы. Буги-вуги и патриотические песни, герои индийских кинофильмов и Олимпиада 80-х, эпохи сменяли друг друга одна за другой.
Главная ценность - это люди, оставившие след в развитии республики. Директор приборостроительного завода Герой соцтруда Николай Ковалев стал одним из ярких представителей своего поколения. Родословную семьи собрала его вдова, Лилия Алексеевна, создав ее по всем правилам шежере: отмечены роды мужа и жены, хобби, архивные материалы собраны в массивном фотоальбоме. Благодаря Николаю Григорьевичу появились Дворец Спорта, кузница уфимского хоккея, детские сады, дома творчества и бассейны. Биография знаменитого земляка неразрывна с историей «сорокового», воспоминания о нем переплетались с рассказом о том, как выпускалось оборудование для авиации и космических кораблей, и электробритва «Агидель», прослужившая у многих до полувека.
Выступление Героя соцтруда почтальона Анузы Давлеткуловой стало примером ответственного отношения к работе и потрясающей целеустремленности. Несмотря на инвалидность, она хотела трудиться и долго искала свою стезю. Вскоре инициативная женщина стала бригадиром, была отмечена на высоком уровне, ведь они вместе с ребятами выполняли социалистические обязательства на 110—115 процентов, ежедневно доставляя не менее 1000 газет и журналов, 500 писем и переводов.
Советские люди умели не только работать, для многих призванием становился спорт или творчество. После Олимпиады 80-х медали приехали и в Уфу. В память о тех днях зрители приветствовали овацией ветеранов и действующих спортсменов: Антона Копривицу, Ильдара Гарифуллина, Юлию Чачину, Жалиля Юсупова, Файзуллу Абдрафикова, Регину Рысаеву.
Память о шестикратном чемпионе мира по мотогонкам на льду Габдрахмане Кадырове жива не только в России, но и за рубежом. Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира продержался 38 лет, а по скорости он не превзойден до сих пор. Неординарный и талантливый «король спидвея» был верным семьянином и заботливым отцом, как рассказала его супруга, народная артистка РБ Назифа Кадырова.
Она оставила значительный след в культурной жизни Уфы, так же, как и семья Шамсутдиновых. Династия знаменитых танцоров началась с отца Мухамета, прошедшего путь от осветителя сцены до художественного руководителя знаменитого ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Дарование передалось и сыну, заслуженному артисту РБ Нуру Шамсутдинову, который избрал своей супругой танцовщицу Римму. Их дочь Диана венчает семейство танцоров – она стала солисткой знаменитого ансамбля.
В родословной района, представленной на празднике, переплелось прошлое и настоящее, возродилась история и стала сегодняшним днем.
Юлия ПАХОМОВА