Признание на высшем уровне

За трудовые успехи начальник комплексного конструкторского отдела АО УНПП «Молния» Ильфир Низамов отмечен орденом Дружбы. Награду он получил из рук президента России Владимира Путина.
Торжественная церемония, приуроченная к празднованию 10-летия со дня основания Государственной корпорации «Ростех», состоялась в Доме приемов в Ново-Огарево.
- Благодарю вас за добросовестный труд, весомые, значимые результаты, которых вы достигли, за ваш вклад в укрепление индустриального, технологического потенциала России, ее обороноспособности, – отметил Владимир Путин. – Понятно, что все не могли сегодня здесь присутствовать. Но прекрасно отдаю себе отчёт в том, что людей, которые заслуживают награждения, гораздо больше, спасибо вам большое.
Ильфир Гаймашевич работает в УНПП «Молния» более 43 лет. При его непосредственном участии и руководстве разработаны, серийно выпускаются и эксплуатируются агрегаты систем электрического зажигания авиационных и ракетных двигателей.
- Проведен комплекс НИОКР по созданию систем зажигания нового типа, обеспечивающих повышение стабильности запуска газотурбинных двигателей, уменьшение массы агрегатов на 30 %, увеличение ресурса в 4 раза, уменьшение уровня излучаемых радиопомех и выполнения перспективных международных требований по экологической чистоте, - рассказал о своей работе Ильфир Низамов.
Ему присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», имеет благодарность Министерства авиационной промышленности, занесен на Доску почета предприятия.
- Тот факт, что наши сотрудники получили награды из рук высшего руководителя страны - повод для гордости для всех предприятий нашего холдинга, - прокомментировал генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. - Уверен, что их пример станет ориентиром для многих молодых специалистов, которые сегодня приходят в российскую промышленность.
Зиля БАДРИЕВА.