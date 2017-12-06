С бала – на цирковое шоу

Основные ледовые городки и елки района разместятся перед Дворцом культуры «Моторостроитель», в Инорсе (площадь Баландина-Мушникова), в Шакше (Мелеузовская, 31).
Строительство ледовых городков началось 10 декабря, а завершилось 25-го. Скульптор и художник ледового городка в микрорайоне Инорс Ильдар Шаяхметов больше 30 лет «помогает» Деду Морозу, занимаясь созданием зимнего ландшафта.
- Лед в этом году отличный, и это дает нам возможность создавать фигуры на радость всем жителям. В этом году, например, мы поставили змейку – подарок от нашей бригады детям, - рассказывает заслуженный деятель культуры Ильдар Шаяхметов.
Городок в Инорсе открылся самым первым – в субботу, 23-го. Его организаторы и создатели - ПАО «ОДК - УМПО» - в нынешнем году выбрали яркую и красивую тему - бал-маскарад. На главной сцене ребят ждала интерактивная сказка «Тролли». Затем стартовал конкурс: коллективы цехов предприятия поборолись за звание самой дружной и сплоченной команды. Ближе к вечеру на бал прибыли Дед Мороз и Снегурочка. Главные новогодние персонажи собрали детей и взрослых на хоровод и салют.
Тематика главного городка района перед ДК «Моторостроитель» посвящена цирку, художники украшают ледовый забор цирковым шатром и сказочными фигурами.
- Я сам окончил Академию искусств. Мне нравится, дарить детям сказку, видеть улыбки на их лицах, очень приятно наблюдать за тем, как они подходят и восхищаются. Это ценно, - поделился своими наблюдениями художник Радим Хазиев.
Каждый день сотрудники муниципального бюджетного учреждения по благоустройству совместно с художниками создавали сказочный городок. Специальная комиссия, в состав которой вошли начальник Управления гражданской защиты Олег Проскурин, начальник Управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних Сергей Кукачев, директор МУБ Николай Коньков, проинспектировала главную новогоднюю площадку района.
Особое внимание было обращено на безопасность и удобство.
- Уже в скором времени здесь будет организована круглосуточная патрульно-постовая служба для регулирования правопорядка на территории городка в новогодние каникулы,- комментирует майор полиции Зефир Шакиров.
По итогам осмотра комиссия признала ледовый городок готовым принять юных калининцев, ледяные горки - комфортными для катания, а фигурки не только красивыми, но надежными и качественными.
На финишной прямой - возведение городка в Шакше. На улице Мелеузовской специалисты УЖХ завершают оформление скульптур, а юные калининцы уже тестируют построенные горки.
Во дворе домов №26-28 по ул. Транспортной в Инорсе жилищники украшают пушистую ель. Также произведен монтаж иллюминации на многоквартирных домах, ведутся работы по строительству ледовых горок, пятачков и городков во дворах, возведенных силами УЖХ района. Школьникам и детворе будет чем заняться в новогодние каникулы: хоккейные коробки ждут ребят на Ушакова, 63; Т. Янаби, 63; Ферина, 9; Первомайской, 55.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ.
КОРЗИНКА
Новогодние зеленые красавицы украсят дворы по адресам:
Транспортная, 28;
Первомайская, 93;
Ферина, 9;
Архитектурная, 18;
Первомайская, 65;
Орджоникидзе, 20/1;
Интернациональная, 163;
Плеханова,1.
А ледовые городки расположатся на придомовой территории:
Первомайская, 65;
Кольцевая,170/1;
Ферина, 9;
Транспортная, 28;
Архитектурная,18.