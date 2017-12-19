Почему стоят трамваи?

С 15 декабря трамваи и троллейбусы встали. И дело не в какой-то катастрофе или мощном снегопаде. Энергосбытовая компания Башкортостана ограничила подачу электроэнергии на тяговые подстанции МУЭТ.
72-летняя уфимка Галия приехала к дочери понянчиться с внуком. Простояла в пятницу вечером в полной растерянности на остановке «Медколледж». Рядом – ни души, чтобы поинтересоваться, куда исчезли троллейбусы. Потом пришлось «на перекладных» добираться до дома, что на бульваре Ибрагимова.
- Пенсия у меня – 11 тысяч, каждую копейку экономлю. Потому и покупаю «социальный» проездной. Очень неудобно теперь приезжать в гости к внуку: с пересадками и дороговато, - пожаловалась она в редакцию.
«Осиротели» почти все остановки. В городе осталось всего два действующих троллейбусных маршрута и один трамвайный. Сняты с линии троллейбусы, курсирующие по маршрутам 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 13к, 15, 19, 21 и трамваи под №№ 1, 5, 7, 8, 10, 16.
Таким образом ЭСКБ добивается выплаты долга в 200 млн рублей.
Этот демарш компания предприняла и в ноябре, отключив три подстанции Муниципального управления электротранспорта. После перечисления 21 миллиона снабжение было возобновлено.
- Все-таки неправильно это, - возмущается ветеран труда блокадница Венера Черемысина. – Протягивали электросети всем миром, верили и надеялись. А теперь вот с больными ногами приходится идти до автобусной остановки!
Надо сказать, на долю электротранспорта приходится около 15% от общего числа пассажиров. Но трамваями и троллейбусами пользуется в основном льготная категория наших граждан, для которых проезд на маршрутках довольно дорог.
Мэрия еще с ноября старается урегулировать вопрос.
- При поддержке администрации Уфы Муниципальное управление электротранспорта начало планомерно погашать долги перед ЭСКБ, - прокомментировали в пресс-службе мэрии. - На сегодняшний день сохраняется лишь текущая задолженность предприятия за ноябрь. Тем не менее руководство ЭСКБ заняло неконструктивную позицию, что может привести к остановке электротранспорта, который является социально значимым.
Сейчас ведутся переговоры с Энергосбытовой компанией. А пока принято решение увеличить количество дублирующих автобусов АО «Башавтотранс» и сократить интервал движения.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.