Катайтесь в удовольствие

Кате этим летом исполнилось пять лет, но она уже твердо держится на коньках.
- Встали на лед прошлой зимой, - говорит ее бабушка Зина, - сначала внучка падала через каждые два шага, а потом научилась скользить даже на одном ребре, и все получилось.
На стадионе «Строитель», где открылся самой большой каток в городе, Зинаида Ивановна бывала и во времена своей молодости.
- Тогда, конечно, катались под другие мелодии, - вспоминает она. – Да и такой экипировки, как теперь, не было. А сегодня, пожалуйста, все условия, только не ленись, катайся в свое удовольствие.
Площадь ледового покрытия - 7 тысяч квадратных метров, работа над заливкой началась в конце ноября.
- Толщина льда - чуть более 17 см, - сообщил заместитель директора стадиона Алексей Осипов. - Для катания на коньках более чем достаточно, но для проведения мотогонок покрытие должно быть 20 см, поэтому заливку ведем круглосуточно.
Для посетителей обустроена теплая раздевалка, гардероб, работают буфет, заточка и прокат коньков.
Яна ГОРБУНОВА.
КОРЗИНКА
Каток готов принять всех желающих со вторника по пятницу: с 17.00 до 21.00, в субботу и воскресенье – с 14.00 до 21.00, понедельник – выходной. Цены на предоставляемые услуги остались на уровне прошлого года.