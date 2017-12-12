Индекс популярности

Вчера, 11 декабря, завершилась Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России, а также на сайте podpiska.pochta.ru можно было подписаться на газеты и журналы со значительными скидками. В течение 10 дней служба подписки газеты «Уфимские ведомости» работала в авральном режиме, выезжая не только в почтовые отделения, но и на предприятия и организации.
Открытие декады традиционно прошло в клиентурном зале Главпочтамта и продолжилось серией акций, которые проходили в разных концах города. Оживленно прошел День подписчика в магазинах торговой сети «Магнит» - уфимцы могли выписать нашу газету во время будничных покупок.
- Для нас принципиальна цена, выбираем городское издание по приемлемой стоимости, - рассказали подруги Елена Федорова и Фания Исмагилова. – Нам нравится, что в газете много статей про коммуналку. Хотелось, чтоб и о садоводах не забывали.
- Мы собираем краеведческие материалы для дочки. Она - учитель начальных классов и в своей работе использует исторические статьи из рубрики «Уфа и уфимцы», - говорит ветеран труда Мария Викторовна Замесина. – Супругу больше интересны текущие события, а мне по душе сканворды и полоса, посвященная здоровью.
Многих читателей с «УВ» связывает своя история. Лидия Авдеева познакомилась с газетой, когда обратилась за помощью: тогда в их пятиэтажке регулярно протекала крыша.
- К счастью, в нашем ЖЭУ тоже читают «Ведомости». Главный инженер сразу отреагировал на публикацию, - рассказала Лидия Анатольевна. Она хранит квитанции о подписке на «УВ» с 2009 года и многих корреспондентов знает лично.
- За что любим «Уфимские ведомости»? Лично я – за рубрику «Пестрая страница» с постоянным конкурсом «Ретроспектива», где по старым фотографиям нужно отгадывать названия мест и улиц, - говорит Алексей Панкранченко. - С удовольствием читаю публикуемые вырезки из «Красной Башкирии» 30-х годов и остроумные стихи Уфима Дельцова. У меня даже хранятся вырезки самых удачных сочинений. Я всегда прихожу на Дни подписчика, чтобы воспользоваться хорошей скидкой, хотя даже обычная цена для 24-полосной толстушки довольно низкая.
Кроме того, каждый пришедший на почту может стать благотворителем и поучаствовать в акции «Дерево добра», оформив подписку на республиканские и центральные издания не только своим родным и близким, но и в адрес детских домов, интернатов для престарелых, инвалидов и других социальных учреждений. Такой подарок редакция «Уфимских ведомостей» преподнесла Совету ветеранов Октябрьского района.
Даже в эпоху Интернета, многие отдают предпочтение печатному слову. Протестировать уровень читательского интереса к газете, измерить удельный вес внимания к журналистским материалам и, главное, встретиться с нашими подписчиками лицом к лицу, а не в режиме онлайн, – такое общение необходимо и нам, корреспондентам.
P.S. По просьбе читателей подписка в почтовых отделениях будет продлена до 13 января. Телефоны для справок: 272-10-31, 273-13-35.
Иван ЗАРОКОВ.
krosh1969@list.ru
КОРЗИНКА:
Подписаться на «Уфимские ведомости» можно в любом отделении «Почты России или киоске «Уфа-печать». Для этого потребуется указать индекс, период подписки, адрес доставки, ФИО и наличие льгот.
Стоимость полугодовой подписки в почтамте на толстушку с программой составляет 851,16 руб. (индекс 99 204); вторничный номер – 2 235, 42 руб. (индекс 24683), комплект четверг + вторник – 1 384,76 руб. (индекс 15542). Более экономичный вариант – обратиться за газетой в редакцию (улица 50-летия Октября, 13, каб. 704.): толстушка - 384,00 руб., вторничный - 449,88 руб. и комплект - 833,88 руб.