Доброволец - это круто
Неделя звезд хоккея КХЛ в Уфе, Кубок конфедераций в Москве, «Формула-1» и Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - во всех этих событиях можно принять участие бесплатно, если ты - волонтер. А если придется объяснять дорогу и отвечать на множество вопросов иностранных гостей несколько часов, под проливным дождем? А можно навестить пенсионера, ветерана и помочь прибраться в квартире. Судя по лицам участников III городского конкурса «Волонтер года», никаких сложностей во всем этом они не видят. Наоборот - им это в радость!
- Пока был на Кубке конфедераций, успел посмотреть всю Москву да еще и в Питер съездить, в Сочи - искупаться в море, -рассказывает Далер Мухамедов, магистрант УГАТУ, участник всех вышеупомянутых международных событий и победитель в номинации «Событийное волонтерство». - Фестиваль молодежи посетили делегации из 188 стран мира, плюс делегации регионов РФ. А моей задачей было встречать гостей у входа в Олимпийский парк и усаживать в электрокары VIP-персон и журналистов. Приходилось отвечать на множество вопросов, смены длились по шесть часов, ты - все время на посту, и питаться на территории парка мы не имели права - только в гостинице (правда, потом организовали полевую кухню). Но зато сколько новых знакомств! Иностранцы, как правило, вели себя очень дружелюбно, некоторые даже приглашали к себе в гости, мы обменялись контактами. Единственное, что не нравилось - отношение некоторых соотечественников, которые не понимают, что ты делаешь все это добровольно, и воспринимают тебя как персонал, который должен отработать свою зарплату: «Как это вы не знаете, когда начнется моя лекция? Вы же волонтер, должны все знать!» А я отвечаю только за свой участок, лекция же состоится на другом конце парка - в медиацентре, и парк немаленький. В таких случаях остается только помочь по мере сил и стерпеть негатив, а от всего остального надо просто получать удовольствие.
Смысл волонтерства - получать радость от того, что ты кому-то помогаешь; если вы хотите помогать, но не помогаете - вы убиваете это желание в себе. И чаще всего это взаимно: ты помогаешь - и тебе помогают.
- Мы проводим всероссийские исторические квесты, - рассказала директор подросткового клуба «Юность», финалист конкурса «Доброволец России» в номинации «Волонтерство Победы» и победитель городского конкурса в направлении «Социальное волонтерство» Эвелина Холодова. - Они происходят в один день по всей стране и каждый раз посвящены определенному году войны и теме: 1942 год - «Тропами партизан», 1943 - «Все для фронта», 1944 - «Дети Победы». А волонтеры из нашего клуба - около 30 человек - все это организуют. А еще мы посещаем ветеранов войны и труда - беседуем, помогаем по дому.
- Сегодня здесь собралась самая активная, передовая часть жителей нашего города, - отметил заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов. - Дел для добровольцев много: это патриотическая работа, обеспечение равных возможностей в жизни для людей с проблемным здоровьем, донорство, экологическое просвещение. Наши волонтеры оказывают помощь переселенцам с востока Украины, опекают постояльцев интерната для престарелых и инвалидов, они прекрасно проявили себя во время Международных детских игр, проводившихся в Уфе в 2013-м, и еще покажут себя во время летних МДИ-2019. А главное - все это формирует у молодых людей активную жизненную и гражданскую позицию, ответственное отношение к своей земле и стране.
Сынтимир Биктимирович вручил первые Личные книжки волонтера ребятам, которые только начали заниматься добровольческой деятельностью, но уже имеют определённые успехи.
Победителями в других номинациях стали: «Экология - общественные инициативы, добровольчество и досуг» - Александра Коноплина, «Медицинское волонтерство» - Маргарита Гарипова, «Корпоративное волонтерство» - Кирилл Карлыханов, «Культурно - просветительское волонтерство» - Марсель Закиров, «Серебряное волонтерство» - Андрей Ширяев, «Лучший волонтерский центр - 2017» - Волонтерский центр БГМУ.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото Валерия ШАХОВА.