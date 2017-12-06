БЛАГОУСТРОЙСТВО

На месте не стоят
Коммунальные службы районной администрации и судебные приставы продолжают работу по ликвидации незаконных построек. В этот раз «под выселение» попала будка «Замена масел» на улице Менделеева. На очереди ее соседи – пара сарайчиков и шиномонтажка…
Наверняка многие обращали внимание на пустующий земельный пятачок на пересечении улиц Менделеева и Генерала Горбатова (недалеко от оборотного трамвайного кольца). Некоторые вспомнят, что здесь ранее располагались ларьки и прилавки, образующие в своем хаотичном единстве местный мини-рынок. Со временем продавцы перебрались в торговые павильоны, и освободившееся место начали использовать под парковку автомобилей. Правда, несколько будочек и сарайчиков все же осталось, и их продолжают использовать для ведения бизнеса.
Однако не найдешь эти будочки и сарайчики ни в Росреестре, ни на карте. Они нигде не значатся и построены без официального разрешения властей.
Хозяина будки, в которой согласно надписи должны были менять масла, так и не нашли. Поэтому всю работу по демонтажу и уборке мусора взяли на себя коммунальщики, устранившие незаконную постройку без особых проблем. Но владелец других построек Альберт З. объявился сразу же, выступив против сноса.
- У прежнего хозяина будка размещалась на основании договора аренды, и я ее купил по праву переуступки в 2013 году за 350 тысяч. Но около года назад договор отозвали, - утверждает он. – Мы бы согласились на любые условия: поменяли фасады, облагородили территорию.
- Проблема в том, что эти постройки не включены в схему размещения нестационарных торговых объектов, - говорит начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства районной администрации Ольга Филева. – И решение суда об их сносе было вынесено еще в июне. Тем не менее собственнику дали время для того, чтобы завершить шиномонтажный сезон и самостоятельно демонтировать объекты. Но внезапно владелец утверждает, что с решением не знаком… Поэтому судебные приставы, уже под роспись, вручили ему исполнительный лист.
Аналогичный случай произошел с индивидуальным предпринимателем, разместившим небольшой павильон на остановке «Город Галле». По решению суда он самостоятельно вывез постройку. В среднем такая процедура обходится в 10 тысяч, основные расходы приходятся на аренду техники.
- Работа по демонтажу незаконных построек ведется уже давно, в основном мы занимались сносом гаражей. За последние два года их было демонтировано 2 070. Довольно часто это происходит в судебном порядке, на что тратится очень много времени и сил, - отметила Ольга Филева.
Администрация района еще раз призывает застройщиков быть законопослушными. Если судом принято решение о сносе самовольной постройки, на владельца возлагается обязанность осуществить это за свой счёт и привести земельный участок в порядок.
Александра ОДИНЦОВА.
Фото автора.