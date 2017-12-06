Согревающий свет души
Накануне Международного дня инвалидов в Городском Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие «Свет души». Его организовала городская организация инвалидов «МИР» совместно с Центром инклюзивного образования БГПУ им. М. Акмуллы при поддержке столичной администрации.
- Большинство из вас живет полнокровной жизнью – работает, занимается спортом, принимает участие в различных акциях. Наш долг – помочь вам раскрыть внутренний потенциал, поддержать стремление жить интересно, – сказал, открывая праздник, заместитель главы администрации Уфы Руслан Тухватшин. – Также, многим требуется создание безбарьерной среды, поэтому мы держим этот вопрос на особом контроле.
- Инвалиды выполняют в обществе своеобразную функцию, - считает председатель «Мира» Владимир Горбунов. – Они учат людей состраданию, милосердию, терпимости. Необходимо, чтобы их видели. Поэтому мы стараемся проводить мероприятия на крупных городских площадках и стадионах, чтобы инвалиды, как горькое лекарство для общества, были на виду и на слуху.
Среди награжденных благодарственными письмами городской администрации – член региональной общественной организации «Совет матерей «Материнское сердце» Алина Мухтарова.
- Матери, у которых есть дети-инвалиды, объединились для взаимопомощи, - делится Алина Родионовна. – Целью мы поставили защиту прав и законных интересов детей с ограниченными возможностями и их семей.
В этом году они понесли тяжелую утрату – ушел из жизни глава семьи, и две женщины – мама и бабушка восьмилетнего Эдварда – продолжают нести свою ношу одни. Ребенок учится в коррекционной школе №13, проходит лечение, реабилитацию, передвигаясь в коляске, посещает кинопремьеры, спектакли, концерты.
- Психологическая поддержка не менее важна, чем собственно лечение, - считает заместитель председателя Башкирской ассоциации родителей детей-инвалидов «Барди» Надежда Сулейманова. – Причем часто необходимо оказывать помощь родителям, поскольку именно они являются примером для детей. Если маме комфортно, то и ребенку тоже.
За многолетнюю работу по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья председателя Орджоникидзевской районной организации БРО «Всероссийское общество инвалидов» Галину Сахибгарееву отметили Почетной грамотой Министерства семьи, труда и социальной защиты населения. Своей работе она посвятила 28 лет жизни, и нисколько об этом не жалеет.
- Это люди, которые когда-то были востребованы обществом, - делится Галина Хакимовна. –Ключевая задача сейчас – их реабилитация. Прежде всего через спорт, туризм, творчество, культурно-массовые мероприятия.
Эдуард АХСАНОВ.
liberoplus@gmail.com
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.