БЛАГОЕ ДЕЛО

Концерт для братьев наших меньших
В детском доме №1 имени Ш. Худайбердина прошел благотворительный концерт в защиту бездомных животных «Собачье сердце».
Инициаторами акции выступили две подруги. Девочки познакомились в прошлом году на митинге и с тех пор неразлучны. Яна уже четыре года воспитывается в детском доме. Ей 15 лет, а Аиде Багаутдиновой – 14, она живет в поселке Старые Турбаслы.
- Мы организовали приют для собак «Четвероногий друг», - рассказывает она, - сейчас у нас семь животных, если не считать трех своих. Попадают они к нам по-разному: кого-то подбираем на улице, кого-то приносят, зная, что мы позаботимся о них.
Вот одна из историй. Хозяин умер, и его питомица оказалась на улице. Дворняге было уже много лет, когда она попала в приют, и уже никто не надеялся, что псина выживет. Отвезли к ветеринару. Он предложил усыпить, но ребята решили: будем выхаживать. Сегодня собака жива-здорова и радует своим веселым нравом.
- Средств на содержание животных, конечно, не хватает, - продолжает Аида, - необходимо не только покупать корм, но и лечить бедолаг, многие попадают к нам в ужасном состоянии.
Яна много знает о собаках, об их породах, повадках, как за ними ухаживать. Ее идея устроить благотворительный концерт была принята на ура.
И дети, и сотрудники детского дома поддержали девятиклассницу. Ребята подготовили концертные номера, испекли печенье, сделали рисунки. Яна вместе с подругой Кристиной стали ведущими концерта.
- Выход на сцену стал для девочек первым в их жизни, - говорит психолог Дина Казырбаева, - Детям, живущим у нас, нельзя иметь животных, не позволяют правила, поэтому они хотели выразить любовь к братьям меньшим своими выступлениями. На мой взгляд, это было очень важное мероприятие. Ведь ребята привыкли, что помогают им, а тут они сами выступили в роли добрых волшебников.
Сотрудники детского дома принесли крупы, корм, подстилки, бинты для собак. Также во время концерта взрослые собрали небольшую сумму денег. Все это было передано Аиде.
- Мы пристраиваем наших питомцев в хорошие руки, рассказывает она, - а потом отслеживаем их судьбу, просим, чтобы новые хозяева выкладывали в сеть фотографии собак.
В 2018 году Яна заканчивает девятый класс и собирается стать ветеринаром.
- Мы должны ответственно относиться к тем, кого приручили, - считает она.
Светлана ЯНОВА.