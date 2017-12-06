Счастливый билет

Открой для меня мир
- А кто у нас делает гимнастику по утрам? Сейчас поупражняемся вместе, – начал мастер-класс известный бобслеист Алексей Селиверстов.
Свои умения ему во время старта районного социального проект «Открытый мир» показали дети с ограниченными возможностями.
Если Искандер уверенно показывал приемы бокса, то Роману потребовалась помощь чемпиона – у него тяжелая форма ДЦП. Едва шевеля руками, однако мальчик лучисто улыбался.
- Ему нравится, тоже хочет сделать отжимания с гантелями, - пояснила его мама Индира.
- Занимаюсь с детьми в первый раз, но поражает их позитивный настрой, горячее желание, - поделился Алексей Селиверстов. – Вместе с паралимпийцами я провожу акции и, глядя на них, уверен: в жизни можно многого добиться даже в такой ситуации. Важно поставить цель.
В это время другая группа детей постигала азы народного творчества вместе со руководителем Клуба «Крупеничка» Алиной Зайнуллиной. За 15 минут они сделали тряпичную куколку-берегиню и в качестве подарка взяли ее с собой. В секции «Меткий стрелок» педагог Олег Кадала учил мальчишек кидать дартс. В изостудии «Артель» малыши увлеченно изготавливали аппликацию со снеговиком. А театральной студии «Зазеркалье» можно было очутиться в сказке: надев всем кукол-артистов на руки, педагог Августина Хайруллина разыгрывала спектакль, который так увлек детей, что они ничего не замечали вокруг. Полезной родители назвали и лечебную гимнастику с дыхательными упражнениями.
Такие занятия для детей-инвалидов и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в здании молодежного центра «Эврика» по улице Нехаева, 94 станут постоянными и проведут их легендарные паралимпийцы, известные общественные деятели.
Проект «Открытый мир» по организации досуга детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья будет реализовываться в течение 2018 года. В его рамках запланированы различные мероприятия: акции «Разноцветное детство» и «Новогоднее поздравление», праздник «Рождественские встречи», мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, занятия по лечебной гимнастике, лекции, беседы, консультации специалистов.
- Наши двери открыты для всех, мы принимаем без тестирования и эказаменов, - приветствовала заместитель директора Объединения молодежных клубов «Алые паруса» Татьяна Первушина. – Каждый может найти себе занятие: у нас действуют 11 клубов, молодежный центр «Эврика», военно-патриотический клуб «Булат», 56 кружков.
Поздравили детей с новым проектом, а также поблагодарили их родителей за мужество и терпение заместитель главы администрации района Мирхат Казаргулов, председатель районного Общества инвалидов Ольга Тихонова.
Волонтеры, сопровождавшие ребят, в конце презентации вручили книжки, а потом все дружно сели за стол со сладостями и пирогами.
- У меня «хрустальный сын», но он старается заниматься спортом, - говорит Венера Нуритдинова. – То, что в Нижегородке открылся такой клуб, очень удобно для нас, местных жителей. Спасибо администрации района, что не забывают наших детей.
Зиля БАДРИЕВА.
Корзинка: На сегодняшний день численность инвалидов в районе - 5055 человек, в том числе 220 ребенка, получающих меры социальной поддержки.