По жизни с розовой справкой

Сегодня в республике проживают 30 тысяч таких детей, 700 из них в Калининском районе. Преобладают нарушения психических и речевых функций, заболевания аутистического спектра.- У нас можно получить консультацию юриста, психолога. Мы работаем со спонсорами, которые предоставляют нам билеты, и дети могут посещать театры и концерты. Пользуется популярностью банк вещей. Взять необходимую одежду или обувь можно бесплатно, - объяснила собравшимсяНовая услуга «Родника» - «Социальные няни». Родители, нуждающиеся в присмотре за детьми, могут обратиться за помощью к соцработникам, которые смогут приходить в такие семьи дважды в неделю на 3,5 часа. Для признанных нуждающимися в социальном обслуживании одно посещение обойдется в 124,9 рубля, а для малоимущих - бесплатно.- После обращения за услугой мы составляем индивидуальную программу. С ребенком будут играть, беседовать, гулять, а также помогут вовремя принять все лекарства. Родитель в это время сможет заняться другими нужными делами, - сказалаМаргарита Феоктистова, заведующая кабинетом по экспертизе временной нетрудоспособности, проинформировала о лекарственном обеспечении инвалидов и технических средствах реабилитации.- Сегодня на каждого ребенка с инвалидностью выделяется 807 рублей в месяц. На эти деньги закупаются лекарственные препараты, проблем с их получением возникать не должно. Если с лечащим врачом возникают недопонимания или он уверяет, что какого-то средства у поликлиники нет, то нужно обращаться к заведующему отделением, - пояснила Маргарита Хадиулловна.Кадрия Загидуллина - председатель пациентской организации детей, больных муковисцидозом, рассказала свою личную историю.- Когда я похоронила свою первую дочь, потом родила двух здоровых детей. И пять лет назад на свет появилась дочка с этим диагнозом. Очень трудно и тяжело. Полгода у меня была депрессия. Но нужно правильно принять жизненную ситуацию и дальше с ней жить. Стучаться в нужные двери, и они обязательно откроются.Итогом встречи стало решение о создании групп в социальных сетях, где родители смогут обсуждать возникающие вопросы с врачами поликлиники, а при необходимости договариваться о встрече за очередным круглым столом с разносторонними специалистами.