Критерий качества
Наш город принимает участие в федеральном пилотном проекте «Развитие системы медицинской реабилитации». С целью аудита готовности его реализации столицу посетила делегация Минздрава России под руководством главного внештатного реабилитолога Галины Ивановой.
В проекте несколько частей. В настоящее время реализуется первая – организационная, когда нужно подготовить медицинские учреждения, а также специалистов в лучших вузах страны. Необходимо оформить и нормативно-правовую документацию, составить смету, ведь программа финансируется из федерального бюджета.
В больнице БГМУ главврач Шамиль Булатов представил специальной комиссии во главе с Галиной Ивановой концепцию отделения медицинской реабилитации университетской клиники. Сейчас здесь проводится капитальный ремонт, закупается современное оборудование, совместно с Башкирским институтом физической культуры обучаются специалисты.
- При реабилитации больных необходим мультидисциплинарный подход: врачи-неврологи, психиатры, физиотерапевты, инструкторы лечебной физкультуры и другие специалисты должны работать в команде, - подводя итоги встречи, подчеркнул проректор по лечебной работе Виталий Викторов.
В то же время на встрече с коллективом медработников клиники главный реабилитолог страны заметила:
- Реабилитацию невозможно построить там, где нет высоких технологий, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи. Это можно рассматривать как критерий качества всей системы здравоохранения региона. Участие в федеральном проекте даст возможность не только сохранять жизни пациентов, но и улучшить качество их жизни.
Она отметила проблему:
- Сегодня в технологиях медицинские кадры больниц шагнули дальше, чем профессорско-преподавательский состав. Деньги вкладываются в практическое здравоохранение. Специалисты растут, а кафедры остались в старой модели. Такой получился перекос. Поэтому сегодня вы должны сделать переворот чуть ли ни в один день уже с новыми предложениями на послезавтра. Потому что сегодняшние, пока дойдут до реализации, безнадежно устареют.
Вторая проблема касается, как выразилась Галина Евгеньевна, «жутчайшего дефицита кадров». В России на сегодняшний момент трудятся всего 64 мануальных терапевта. Нужно больше внимания уделать узким специалистам, готовить их, стимулировать. В то же время для внедрения пилотного проекта должны будут пройти обучение и главврачи, и профессорско-преподавательский состав, чтобы передать эти знания непосредственно тем, кто будет заниматься реабилитацией.
Ирина ШИПУНОВА.
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Главный реабилитолог Минздрава России посетила также Республиканский врачебно-физкультурный диспансер, РДКБ имени Г.Г. Куватова, ГКБ №21 и №18.
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Средства на проект выделят из Фонда обязательного медицинского страхования.