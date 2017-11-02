Обвинения в адрес России, с которыми выступила премьер Великобритании Тереза Мэй, носят безответственный и безосновательный характер, говорится в комментарии официального представителя российского ...

Медведев поделился впечатлениями от встречи с Трампом

Глава российского правительства поделился с прессой своими впечатлениями от общения с президентом США: "Общее впечатление такое — оно совпадает с тем, что недавно сказал Владимир Владимирович ...