Столичный почерк

Ускоренными темпами
Одна из старейших школ Уфы №1 возрождается заново. С реконструкцией учебного заведения ознакомился руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный.
Через три года первая отметит свое столетие. Открыта она была 1 мая 1920 года как опытно-показательная школа Наркомпроса БАССР и первоначально располагалась по другому адресу. В двухэтажное здание на улице Мустая Карима, 53/55 переехала в середине прошлого века.
Сейчас она состоит из двух зданий. Одно из них – двухэтажное, 1951 года постройки, заключением БашНИИстрой признано аварийным. Оно пустовало с 2009 года. Учащиеся были переведены в соседнее, пятиэтажное.
Новое здание школы возводится на том же месте, где находилось старое, но будет уже четырехэтажным. На сегодняшний день полностью уложен фундамент, кладка выполнена на 90 %, кровля – 18 %, окна – 40 %, электромонтажные работы – 35 %, штукатурка внутренних стен – 24 %.
Кроме того, параллельно проводится реконструкция существующего пятиэтажного здания. Здесь электромонтажные работы выполнены на 62 %, отделка внутренних помещений – 93 %, фасад – 73 %, сантехнические работы – 35 % (подготовка к пуску тепла), кровля – 100 %, окна – 100 %, водоснабжение 1 этап – 30 %. После строительства нового здания и реконструкции существующего в них смогут обучаться 775 детей.
Учащиеся смогут посещать дополнительные занятия, не выходя из здания. Планом предусмотрено два спортзала, зал ритмики и хореографии, игровые классы для групп продленного дня, библиотека - информационный центр, актовый зал на 315 посадочных мест и другие помещения для полноценного учебного процесса.
Реконструкцию завершат к декабрю 2018 года, школьники пока переведены в Башкирский лицей №2 по улице Гафури, 103а.
- Работы ведутся быстрыми темпами. Строительство планируется завершить в указанные сроки. После вохведения нового здания и реконструкции существующего в них смогут обучаться в два раза больше, чем сейчас, что очень актуально в связи с активным развитием города и ростом населения. Поэтому открытие в районе новой школы – вопрос особой важности, – отметил глава районной администрации Дмитрий Масютин.
Осмотрев строящийся объект, Владимир Нагорный был удовлетворен темпами и качеством строительных работ возводимого объекта.
Зиля БАДРИЕВА.