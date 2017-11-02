Трудолюбие и талант

Учащийся гимназии №115, воспитанник детской музыкальной школы №8 и детской оперной студии при Башкирском театре оперы и балета Артем Биткулов в этом учебном году будет получать повышенную стипендию главы республики. Он вошел в число 100 самых одаренных школьников Башкортостана.
Артем неоднократно становился лауреатом конкурсов и фестивалей. Он обладает неординарными музыкальными способностями – у него развит отличный слух, чувство ритма, способность быстро запоминать и охватывать большие объемы информации. Его игра обладает ярко выраженной индивидуальностью, отличается особым качеством звука, музыкальностью, эмоциональным исполнением произведений.
- Музыкальные задатки у него были видны с рождения, - говорит мама Софья Алексеевна. - Я даже колыбельные ему не пела, он сам себя убаюкивал.
За прилежную учебу и высокие достижения в творческой деятельности Артем Биткулов не раз был отмечен благодарственными письмами Министерства культуры Башкортостана.
Как признается Артем, свободного времени у него нет совсем. Занятия музыкой и вокалом не прерываются ни на один день, плюс он учится в математическом классе, где изучает физику и математику. Не чужды ему и мальчишеские забавы - футбол во дворе, велопрогулки.
- Артема всегда отличали трудолюбие и любознательность, - рассказывает преподаватель детской музыкальной школы №8 Людмила Соловьева. – В музыке ведь нет такого, чтобы сел – и заиграл. Талант получает огранку исключительно трудом. И, начиная с пятого класса, это принесло свои плоды – Артем ступил на большую сцену.
Свою победу на VIII Международном музыкальном интернет-конкурсе в Белграде Артем называет неожиданной. Участники представляли на суд жюри видеозаписи своих выступлений. Оценивали игру ведущие специалисты Ассоциации педагогов музыкальных учреждений Сербии. Условием конкурса было исполнение сразу двух произведений без перерыва в записи. Артем исполнял «Сонату» Клементи и «Прелюдию» Берковича.
Выступление на престижнейшем Международном конкурсе вокалистов имени Зары Долухановой «Янтарный соловей», которое принесло Артему второе место в младшей группе, он считает самым интересным.
Отметим, что этот конкурс — единственный в России и один из немногих мировых конкурсов, программа которых полностью составлена из произведений камерного вокального репертуара. В списке победителей — певцы из России, Финляндии, Франции, Австралии, США, Литвы, Японии, Украины и других стран, многие работают на лучших мировых сценах. На десятый конкурс было подано рекордное количество заявок — 180 из 16 стран. Артем исполнял сложную программу - в первом туре это была Третья песня Леля из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» и русская народная песня «Калинка», во втором туре — песни «Скажите, девушки» Мануэля Фальи и «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова.
Сейчас 12-летний уфимец на распутье – его манит и музыка, и вокал, и физика. Однако, самого главного он уже добился – твердого понимания, что лишь с помощью неуклонного трудолюбия можно добиться успеха. А свою стипендию он планирует тратить на гастрольные поездки, тем более, что их будет много.
Эдуард АХСАНОВ.
liberoplus@gmail.com
Фото из семейного архива.
Корзинка
Достижения:
гран-при городского конкурса «Звездочки столицы-2012» г. Уфа.
— 2014 г.- участник кастинга «Голос.Дети-2» г. Москва.
— 2015 г.- солист «Сводного детского хора республики».
— 2016 г. — Лауреат II премии Международного конкурса вокалистов им. Зары Долухановой, г. Калининград
— 2016 г.- исполнитель арии пастушка в опере «Тоска» БГТОиБ.
- 2017 г. - лауреат I степени Всероссийского конкурса юных музыкантов г. Уфа
- 2017 г. – лауреат I степени Международного конкурса в г. Белграде (Сербия)