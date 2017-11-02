Возрождение народных дружин

Семь часов вечера. Пока горожане спешат домой после тяжелого трудового дня, добровольцы выходят в совместный рейд с сотрудниками полиции.
Маршруты пролегают по всем улицам района. Ежеквартально проводится анализ по криминогенной обстановке по результатам которого составляется схема единой дислокации, согласно которой выставляются посты.
Чтобы охватить всю территорию, на дежурство выходит 3-4 отряда. Всего в районе 451 дружинник. В первую очередь под пристальным контролем места отдыха и массового пребывания граждан, стоянки, остановки общественного транспорта.
- Бывают и происшествия, и нарушения общественного порядка. Как правило, люди с красными повязками оказывают психологическое воздействие. При нас калининцы стараются вести себя в рамках закона. Менталитет населения поменялся, сейчас большинство прохожих, если становятся свидетелями правонарушений, просто не хотят связываться, быть свидетелями, понятыми и проходят мимо. Рейды - профилактическая мера, которую мы осуществляем совместно с сотрудниками органов внутренних дел. Раньше отряд дружинников был на каждом предприятии. До выхода федерального закона он сохранился только на УМПО, - рассказывает старший инспектор Центра общественной безопасности, командир отряда №2 Антон Таболин.
В основном правонарушения административные: мелкое хулиганство, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Но бывали случаи, когда дружинники предотвращали уголовные преступления. За два года было два таких случая. Так, в 2016 году при их участии был задержан молодой человек, у которого при досмотре сотрудники полиции обнаружили наркотики.
В парке «Первомайский» выставляются наряды для предотвращения курения в общественном месте. Административный протокол пока не составляется, в основном курильщикам делаются замечания, и они реагируют правильно.
Для дружинников есть ряд льгот, но они незначительны и все держится на энтузиазме людей. Отбор довольно жесткий. Добровольцы в обязательном порядке проходят проверку у психолога, нарколога, не должны иметь судимость. Как правило, в дружину вступают люди с активной гражданской позицией. Бывает, горожане, видя на улице людей с красной повязкой, подходят и спрашивают, куда обратиться, как вступить в наши ряды.
Сотрудницы детского сада №242 Елена Гальченко и Лейсан Ляльченко в дружине около года.
- Хочется помогать полиции, участвовать в охране общественного порядка. Интересен сам процесс. Когда-то в детстве мечтала служить в органах. Дежурим по графику. За последний год патрулировали раз 6-7. В основном рейды до девяти вечера, но если все спокойно, то отпускают пораньше, - рассказывает Елена Владимировна.
На этот раз дежурство выдалось спокойным.
Вероника Андренко.
Фото автора.
Корзинка
В Калининском районе числится 451 народный дружинник.