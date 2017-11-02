Час закона

Так называется лекционный проект, стартовавший в администрации района. Инициировано это начинание в рамках исполнения Федерального закона «О противодействии коррупции».
Так, первая из цикла запланированных встреч была посвящена основным положениям закона о противодействии коррупции. Говоря точнее - актуальным изменениям, внесенным в этом году. Участие в ней приняли руководители учреждений и предприятий, муниципальные служащие. Они получили информацию об ответственности за коррупционную деятельность, узнали о том, что такое незаконное вознаграждение, и т.д.
О целях и задачах проекта рассказала заведующая сектором по работе с кадрами администрации района Ольга Якупова.
- На данный момент он уже включен в годовой план работы. В приоритете - повышение юридической грамотности муниципальных служащих в антикоррупционной сфере и ряд иных направлений.
- Известно, что в Деме действует так называемая «конфликтная комиссия».
- Говоря точнее, комиссия по урегулированию конфликта интересов. В состав ее входят представители общественных организаций, администрации района, отдела координации антикоррупционной деятельности столичной мэрии. Эти специалисты занимаются рассмотрением конкретных ситуаций, фактов несоблюдения законодательства. Например, по итогам первого полугодия проведено два заседания, в том числе с участием прокуратуры.
- Что еще будет делаться в рамках «Часа закона»?
- Целевая аудитория проекта – управленцы. Запланировано изучить некоторые нюансы работы муниципальных служб с населением, исполнительской дисциплины. Например, касательно рассмотрения обращений граждан. Будем рассматривать Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», также Устав городского округа город Уфа РБ. С течением времени законодательство меняется, а отследить обновления изменения, за рабочими буднями довольно сложно. Помочь в этом и должен наш проект.
Возвращаясь к теме борьбы с коррупцией, можно вспомнить один из недавних случаев. Тогда результатом прокурорской проверки стал штраф размером в 70 тысяч рублей. Получила его одна из нефтяных компаний. Поводом стал прием на руководящую должность бывшего сотрудника налоговой полиции – без извещения предыдущего работодателя. Нарушение попало под действие статьи 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
Иван БЕГМА.
Корзинка:
Законодательное определение взятки:
Деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи, загородные дома, земельные участки и другая недвижимость, бытовая техника и приборы, другие товары.
К основным коррупционным преступлениям также относятся следующие виды уголовно наказуемых деяний: злоупотребление должностными или иными полномочиями и служебный подлог. Эта и другая необходимая информация помещена в специальные памятки, которые будут вручаться участникам «Часа закона».