Раннее утро… Дети еще спят, а мама уже готовит завтрак. Сегодня предстоит много дел, кому-то идти на работу, кому-то - в школу, поэтому все домочадцы - и маленькие и большие - должны хорошо подкрепиться.Именно так начинается каждый день в семье Нагаевых. А в нынешнюю субботу добавились еще и приятные хлопоты – все вместе, мама Алена, папа Руслан, сын Даниил и маленькая дочурка Настасья, приняли участие в городском конкурсе «Молодая семья 2017».Чтобы победить, нужно было пройти этапы квеста - показать визитку, домашнее задание, петь, танцевать.- С радостью согласились стать его участниками, - говорит Алена, - Нам нравится все делать вместе – отправляться на рыбалку, мастерить поделки, путешествовать или… лепить пельмени и манты.Наверное, из таких совместных дел и складывается счастливая семейная жизнь.Алена по профессии художник–дизайнер, работала в компании «Mary Stone», сейчас преподает в колледже ремесла и сервиса и параллельно работает педагогом дополнительного образования в подростковом клубе «Лидер». Как говорит она сама, когда перед ней встал выбор - карьера или лад в доме, выбрала второе, хотя работу любила и открывались прекрасные перспективы, но дети, их благополучие были важнее. Сейчас свой график работы построила так, чтобы была возможность больше времени уделять сыну, который ходит в школу №119 и увлекается танцами (занимается в Центре детского творчества «Сулпан» и дочке. Ее вторая половинка Руслан - системный администратор в автомобильной компании «Башавтоком», а дома он - заботливый папа. Они в браке уже десять лет. Расписались 8 августа 2008 года. Красивую дату свадьбы выбирали специально, потому, что 8 – счастливое число и означает бесконечность.Нагаевы любят путешествовать, летом отправляются на море, а недавно побывали в Сочи, родителям хотелось показать детям, да и самим посмотреть на новые олимпийские объекты. В семейной жизни хлопот немало – но если в доме звучат шутки, есть дружба – все дается легко. Папа помогает сыну делать уроки, а мама - натура творческая, сама создает уникальные предметы и учит этому ребятишек, а еще вкусно готовит. По выходным же все вместе отправляются на природу, чаще всего рыбачить на озера или на Белую.Нагаевы считают, что главное в семье – взаимопонимание и поддержка. В их планах - вырастить детей добрыми, отзывчивыми людьми, а еще мечтают о большом доме, где всем хватит места.На конкурсе Нагаевы успешно справились со всеми заданиями: показали творческую визитку, продефилировали в одежде из вторсырья собственного изготовления, сразились в кулинарном и киберпоединках, продемонстрировали свою приверженность к здоровому образу жизни. Конкурс, безусловно, станет яркой страницей в их семейной хронике.Лилия ЗИМИНА.