Новый дом встречает жителей

В мероприятии по этому случаю приняли участие глава администрации района Роберт Ахунов, депутаты Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан и Горсовета, представители застройщика - ООО «Генподрядная строительная фирма «Крупнопанельное домостроение»» и, конечно, будущие новоселы.Роберт Ахунов вручил строителям дипломы за добросовестный труд. .Дом построен в короткие сроки с учетом современных нормативов и требований доступной среды, общая площадь составляет около 900 кв. м. Жильцам предоставляются 72 двух- и трехкомнатные квартиры.Ольга ЯКОВЛЕВА.Фото Валерия ШАХОВА.