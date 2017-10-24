Новый дом встречает жителей

Достроен девятиэтажный двухподъездный дом по адресу: ул. Глумилинская, 2, возведенный для жильцов двух расселенных аварийных подъездов девятиэтажки №4 по Уфимскому шоссе.
В мероприятии по этому случаю приняли участие глава администрации района Роберт Ахунов, депутаты Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан и Горсовета, представители застройщика - ООО «Генподрядная строительная фирма «Крупнопанельное домостроение»» и, конечно, будущие новоселы.
Роберт Ахунов вручил строителям дипломы за добросовестный труд. .Дом построен в короткие сроки с учетом современных нормативов и требований доступной среды, общая площадь составляет около 900 кв. м. Жильцам предоставляются 72 двух- и трехкомнатные квартиры.
Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.