Есть чем гордиться!

В Городском Дворце культуры состоялось торжество, посвященное Дню Республики.
Сегодня регион уверенно входит в первую десятку сильнейших субъектов страны, темпы роста промышленного производства опережают средние показатели по России. За три года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата республика поднялась с 40-го на 13-е место. С 2010 по 2016 год объем вложений в экономику вырос со 150 до 360 млрд рублей. Перечень приоритетных инвестиционных проектов включает 76 позиций с объемом финансирования свыше 460 млрд рублей, в ходе их реализации создадут более 22 тысяч рабочих мест.
-В прошлом году был дан старт масштабной работе по подготовке к 100-летию образования Республики Башкортостан– первой в стране национальной автономии. В ней принимают участие все районы и города, активно должен подключаться и бизнес,- приветствовал гостей председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев. – Задача юбилейных мероприятий – объединить всех жителей. В рамках общереспубликанской акции «К 100-летию Башкортостана – 100 объектов» сформирован перечень планируемых к строительству объектов – школ и детских садов, больниц и поликлиник, домов культуры и физкультурно-оздоровительных комплексов, дорог и мостов.
Константин Толкачев вручил республиканские награды. Начальник организационно-контрольного управления администрации УфыЭльза Хабибуллина по праву считается профессионалом в своей сфере. А начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации УфыВладимир Чернов уже более 20 лет трудится в сфере ЖКХ. ВодительМБУ по содержанию и благоустройству Кировского района УфыАлександр Шабаев – один из старожилов на своем предприятии. С 1995 года – за рулем КамАЗа, зимой занят на уборке снега, а весной и летом – на поливомойке «умывает» городские улицы.
- Все прошедшие годы в нашем городе велась напряженная работа по оздоровлению экономики, существенному улучшению качества жизни горожан, обновлению внешнего облика Уфы, - отметил мэр Ирек Ялалов. –По объему отгруженной продукции город является вторым в стране. За последние шесть лет реконструировано 28 и построено 19 новых зон отдыха. Впервые за последние 40 лет одновременно сдаются три новые школы. Столица Башкортостана вошла в ТОП-20 с наиболее высоким событийным потенциалом, заняв 11-е место. А Конгресс-холл признан лучшим конгрессным центром России. Если нас и дальше будет поддерживать правительство региона, как во втором полугодии, то надеюсь, мы горы свернем, и наш город станет одним из лучших в стране!
Наградами были отмечены директор спортшколы №5ВячеславКравчук, учитель математики школы №157Татьяна Вольф, арматурщица «Мостоотряда №30» ЗАО «Уралмостострой» Зухра Гафурова, каменщик ООО трест «Башгражданстрой» Сергей Пиксаев, машинист автовышки МУП «Горзеленхоз» ДинисФахретдинов.
Среди приглашенных ветеранов – легенда уфимской спортивной школы №18 Наум Энгельс. Заслуженный тренер СССР по плаванию, за свою жизнь воспитавший многих чемпионов России и мира. За его плечами – более 50 лет в профессии и, как говорят многие, чутье на таланты.
- Наша школа по легкой атлетике знаменита не только в республике, но и одна из самых известных в России, - подчеркнул Василий Жирнов из ДЮСШ №17. - 11 воспитанников только за последние пять лет вошли в состав сборной страны. Недавно Артем Алексеев выиграл Московский международный марафон.
Галина Сергеевна Малмыгина– учитель математики и физики с 40-летним стажем. Преподавала свои любимые точные науки в 106-й, 49-й школах и в лицее №5. Находила время и на общественную работу - основала клуб ветеранов-учителей. В 2007 году после выхода на заслуженный отдых занялась в Кировском районе Университетом третьего возраста.
- Скучать и унывать некогда. Вместе посещаем театры, кино, концерты. Организуем поездки в Казань, Аркаим, походы на Иремель, Капову пещеру, прогулку на теплоходе вокруг Уфимского полуострова, - говорит врач с 44–летним стажем Александра Николаевна Полякова. – У наших соратников как будто открывается второе дыхание и появляется такой интерес к жизни, что молодые позавидуют!
Альфия РАИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.