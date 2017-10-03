«Мне 55, я свободна!»

В Уфе впервые прошел конкурс красоты «Серебряная Уфа – 2017» граждан зрелого возраста.
- Мы опирались на опыт Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Сегодня это – модная тенденция во всем мире. Возраста бояться не надо. Вначале по нашей задумке мы хотели показать, как при помощи правильного питания, одежды, косметики и хорошего настроения даже в преклонном возрасте можно выглядеть красиво, - пояснила руководитель школы моделей Елена Лукманова. – Но среди участников оказалось немало творческих людей. Кто-то поет, кто-то танцует, и они переживали, что не смогли реализовать свои способности. Поэтому уже тогда мы обнадежили: «Готовьтесь к конкурсу красоты!». Заместитель главы администрации города Рустем Газизов поздравил конкурсантов, заметив, что уфимцы пожилого возраста активно участвуют в культурной и общественной жизни города, следят за здоровьем, живут долго и счастливо:
В состав жюри вошли представители мэрии, специалисты в области культуры и моды, общественные деятели и представители средств массовой информации. Финалисты продемонстрировали яркие образы, впечатлили жюри своей физической формой и жизнелюбием, пели песни, читали стихи, танцевали.
Конкурс стал не просто состязанием красоты, он показал какой замечательный трудовой путь прошли его участники, не растеряв молодого задора и яркости восприятия. На подиум вышли семь мужчин старше 60 лет и 10 женщин старше 55 лет. Самому старшему – 78. Они выступали с презентацией «Моя жизнь», прошлись в общем дефиле «Серебряный» стиль и представляли свои увлечения и таланты в творческом конкурсе.Судя по рассказам, пенсия для них - не просто заслуженный отдых, а время, когда можно реализовать свои способности, которые в свое время пришлось отложить.
Как заметила в презентации Венера Волкова:
- Когда мне стукнуло 55, я воскликнула: «Ура, я свободна!»
Отработав 36 лет, она наконец-то смогла полностью посвятить себя самосовершенствованию. Для начала скинула 24 лишних килограмма, что, согласитесь, непросто. Себя она называет ходячим примером для всех женщин 50+, каждый день 450 раз приседает, занимается скандинавской ходьбой и путешествует. Раскрылась новая способность - писать картины, и уже за ее плечами две персональные выставки. Зрители увидели и смогли оценить ее творения.
- Старости нет, если вы в здравии, - утверждает она. – Особенно если у вас много планов, есть желание творчески расти, путешествовать, любить и творить.
РаузеМиннулиной 60, но своей привычке ходить на высоких шпильках она не изменяет.
- Я не чувствую в себе своего возраста, увлекаюсь шитьем, посещаю тренажерный зал, - делится она. – А красота, она должна быть внутренней, тогда человек и внешне прекрасен. Я немного шью одежду, поэтому решила попробовать и представить на суд зрителей свою небольшую коллекцию.
ФлюраФадыргулова пришла с группой поддержки из родственников. А привела ее на конкурс подруга.
- Дома не засиживаюсь, если где-то какое-то мероприятие или выставка, - говорит она. - Встречаешь новых людей, получаешь много эмоций. Моя работа была связана с постоянными поездками, вышла на заслуженный отдых – заскучала. Замечательно, что про нас не забывают.
Поддержать Рифа Хуснутдинова пришла его 93-летняя мама.
Его рассказ очень тронул зрителей. Был трубопроводчиком на «Востокнефтепроводстрое», затем создал свое частное предприятие и переехал в Москву. Дела шли в гору, пока не заболела мать. РайфаЗульфаровна позвонила: «Приезжай, сынок, не встаю уже. Свидеться бы в последний раз». Риф все бросил и приехал в Уфу. Месяц не отходил от матери, привлек самых лучших врачей. И вот она встала, потихоньку принялся выводить ее погулять, а потом уже – и в театр. Теперь привез ее на конкурс, чтобы спеть для нее песню, которую сам сочинил.
Тронул женские сердца отставной военный, активный член Совета ветеранов Орджоникидзевского района Аркадий Дембах. В своей презентации он сказал: «С 1961 года я как и многие мальчишки мечтал стать космонавтом, вместе с другими пержил сложные времена. Распался Советский Союз, но Родина осталась.
Еще один участник, поразивший зрителей и членов жюри - 67-летний мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина и музыкант-самоучка Владимир Мотавин. А узнал он о конкурсе . совершенно случайно, когда играл в переходе на баяне. К нему подошла женщина и пригласила принять участие в мероприятии. У него - свой образ, выдержанный в одесском стиле.
- По жизни я - трудоголик, за всю жизнь побывал три-четыре раза в отпуске. Был каменщиком, шофером. А сейчас гоняю на мотоцикле, выступаю в кафе со своей группой «Вечерний бульвар», аккомпанирую фольклорному хору на аккордеоне. Еще одно большое удовольствие для меня – быть примером внукам. Один пошел по моим стопам, кандидат в сборную России по прыжкам с трамплина, другой виртуозно играет на аккордеоне.
По итогам конкурса Николай Мотавин стал мистером «Серебряная Уфа». А титул вице-мистера заслужил юмором и обаянием известный писатель-сатирикМарсель Салимов.
Корону «Мисс Серебряная Уфа» получила бывший художественный руководитель Дворца культуры железнодорожников Галина Гусева. Она с партнером, также конкурсантом Николаем Середовым задушевно исполнила песню НаниБрегвадзе «Осень».
- Женщина как природа, никогда не стареет. Просто у нее бывают разные «времена года», - заявила она.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Альберта ЗАГИРОВА.
Конкурсы красоты с участием обаятельных и привлекательных пожилых людей, подобные «Серебряной Уфе», проводились только в Москве. Организаторы обещают сделать их ежегодными.
КОРЗИНКА
Вице-мистером стал Марсель Салимов, вице-мисс – Венера Волкова. В номинациях были отмечены следующие участники: «Мистер талант» – Риф Хуснутдинов, «Мистер элегантность» Николай Середов, «Мистер интеллект» – Аркадий Гембах, «Мисс элегантность» – ФлюраКадыргулова, «Мисс интеллектуальность» – Земфира Гарифуллина, «Мисс обаяние» – АнузаЮмагузова.