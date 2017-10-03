В администрации района наградили победителей и призеров конкурса «За чистый район».
Образцовыми признаны два дома: Фанзии Мухаметшиной и супругов Магруповых.
Фанзия Аухатовна проработала на «Уфанефтехиме» 38 лет, ушла на заслуженный отдых только в апреле этого года. Без дела никогда не сидит: любит вязать и вышивать. Сын – тоже мастер на все руки, в 13 лет сделал свой первый стул. Навыки ему передал отец Нурислам Минисламович, он был плотником и столяром, а еще очень трудолюбивым и хорошим человеком.
Дом Мухаметшиной по улице Комсомольской, 45 в поселке Турбаслы, построенный в 60-х годах, хорошо сохранился. Его выделили свекру Фанзии от завода как участнику Великой Отечественной войны. А она проживает здесь с 1981-го. За это время вместе с мужем сделали новую крышу, обшили металлосайдингом. В прошлом году Фанзия Аухатовна с нуля построила большую баню.
На участке растут жимолость, барбарис, жасмин, яблони, груши, вишни, малина, клубника, смородина, крыжовник, розовый виноград и даже декоративные однолетние пальмы. Количество видов цветов просто поражает воображение. Некоторые названия я даже никогда не слышала.
– Если бы предложили дом на квартиру поменять, ни за что бы ни согласилась, - говорит участница конкурса. – Выйдешь во двор, вдохнешь аромат цветов, и на душе приятно. Огород – лекарство для души.
Жить в деревне без дружных соседей невозможно. С ними Фанзия празднует открытие и закрытие сезона, вместе делают шашлыки, делятся семенами и рассадой.
Про заготовки и говорить нечего: варенье, соленья, салаты, пастила – все для угощения родных и друзей.
Любовь к садоводству Фанзие Аухатовне привила бабушка Фатима Гильмутдиновна, которая растила ее с четырех лет и многому научила.
- Работаешь для меня – учишься для себя. Все в жизни пригодится, - говорила мне нэнэй.
Супруги Магруповы разделили с Мухаметшиной первое место.
Ляля Исмагиловна – молодая пенсионерка, работала на «Уфамолагропроме» оператором. Ее муж, Рафис Насимович, до сих пор трудится оператором на заводе «Нитин».
На участке Магруповых растут многолетние цветы от декоративных пионов до чайных роз.
- Я с ними разговариваю, - удивила участница, - ученые доказали, что доброе слово оказывает благотворное воздействие на рост растений.
Также супруги выращивают помидоры, огурцы и другие овощи.
– Любовь к садоводству и огородничеству привила бабушка. Раньше с родителями жили в Чекмагушевском районе и вместе с сестренкой всегда помогала нэнэйке, она держала коров, коз, гусей, – говорит Ляля Исмагиловна.
Муж, сын, дочь и зять - главные помощники по благоустройству участка. Во дворе есть качели и большой бассейн. В планах сделать горку и песочницу для любимых внучат.
Наши герои – хороший пример для сотен орджоникидзевцев, проживающих в частных домах. Именно такие люди пробуждают желание действовать на благо своим родным, себе и соседям.
Вероника АНДРЕНКО.
КОРЗИНКА
Конкурс проводится с 2008 года, за это время в нем приняли участие 192 домовладения. Образцовыми признаны 34.