Дорога к дому

Рост населения Жилино начался в 2008 году, однако покрытие улиц не изменялось с прежних времен. Благодаря совместной работе администрации района и жителей в поселке началась реконструкция дорог.
Это стало возможным в результате получениясубсидии по программе поддержки местных инициатив. Само название гранта подчеркивает, что первый шаг должны сделать жители– конкурс проводился на условиях софинансирования со стороны администрации города и населения поселка. Непростая задача встала перед жилинцами:в сжатые сроки требовалось выполнить все условия, объединить разрозненное население и мотивировать их на сбор денег. Одним из организаторов выступила Наталья Баева:
- Работа началась в январе. Проводились собрания, собирались письменные заявления и петиции, подтверждающие готовность жителей решить наболевшую проблему, - рассказывает она. - Значительную роль в объединении людей сыграли современные способы коммуникации: в общественном чате мобильного мессенджера обсуждались насущные вопросы, возникали дискуссии и жаркие споры. В результате поселок был разбит на секторы, каждый из которых курировался ответственным лицом. В результате за полгода было собрано 470 тысяч рублей.
После победы в конкурсе деятельность инициативных жителей закипела с новой силой. Проект щебенения предполагал реконструкцию центральных улиц протяженностью 1760 метров, требовалось выполнить подготовку основания, дренаж,отсыпку горным грунтом и трамбование. С помощью Евгения Беляева нашлись подрядчики с оптимальными расценками, Раис Ибрагимов занимался вопросами перевозки материалов, Самвел Карапетян взял на себя переговоры с администрацией, Булат Ильясов вместе с соседями укладывал дренажные трубы на приозерном участке, а Юрий Ананьев обеспечил электричество для сварки металла.
На данный момент доставлено 270 тонн щебня – это примерно пятая часть общего объема, но выяснилось, что в рядах жилинцев есть и несознательные граждане, желающие получить «дармовый» щебень. Каждая машина на особом счету – за процессом разгрузки наблюдают сотрудники администрации и жители улицы Манежной.
В поселке в чести семейственность – Матюшины и Тимохины, Лежневы и Желновы, Ждановы и Бычковы не могут оставаться в стороне от проблем родного поселка. Мерлины подают пример инициативности: взяли на себя обязанности казначея, собирающего средства на материализацию идей, осуществили заказ и установку баннеров, ограничивающих скоростной режим,контролировали ремонт дороги, а игровую площадку можно смело назвать их детищем.
- Благополучие находится в руках самих жителей, и мы стараемся внести посильный вклад, - говорит Надежда Мерлина. – Теперь у наших детей есть место для игр и знакомства, улицы радуют глаз, асоседи стали более внимательны друг к другу. Остается немало нерешенных проблем, но сообща мы способны на многое.
Юлия ПАХОМОВА