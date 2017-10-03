Встречаю рассветы с улыбкой

Завершился республиканский конкурс «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства. Организаторами выступили Министерство ЖКХ республики совместно с отраслевым профсоюзом. В мастерстве состязались слесари-сантехники, электрогазосварщики, операторы котельного оборудования, электромонтеры, дворники и трактористы-механики – 88 победителей зонального этапа.
…В этот день двор на улице Рабкоров, 25/1 привлек внимание жильцов – уж больно мусорно, что необычно. На самом деле не ветер занес сюда листья и бумагу - придомовая территория стала площадкой для состязания дворников, о чем свидетельствовал и приветственный плакат. Всего их было семеро: из Агидели, Янаула, Мелеуза, Аургазинского района и трое - из Уфы. Кировский район представляла работница ЖЭУ №62 Лира Галишина, успешно участвовавшая в районном и городском этапах конкурса.
Сделаны последние приготовления, и по команде председателя жюри комиссии Андрея Бычкова начали уборку. В считанные минуты двор уже блистал чистотой.
- Дело-то привычное, - говорит по окончании состязания Лира Наиловна. - Работаю в ЖЭУ почти четыре года, обслуживаю многоэтажку на Софьи Перовской, 11/1. Каждое утро начинается именно с уборки. Осенью и летом - она несложная, а вот зимой тяжеловато. Встаем ночью, чтобы расчистить снег и жители могли спокойно выйти и отправляться по своим делам на службу, учебу. Помогает техника, а морально поддерживает коллектив и руководство нашего участка. У нас он очень дружный, сплоченный.
Жильцы дома меня знают, здороваются, многие благодарны за труд, что очень приятно. Я приехала из Чекмагуш, где много лет обучала шитью в лицее, но судьба так сложилась, что мы всей семьей приехали в Уфу, стали столичными жителями. Где приложить свои силы долго не искала. Пришла в жилищно-эксплуатационный участок и устроилась дворником, с жильем помогли. Работу люблю и стараюсь все делать с душой. У меня два взрослых сына, младший служит в армии, жду его домой в ноябре.
Дворники в этот день сдавали настоящий экзамен! В теоретической части их ждали десятки вопросов. Нужно было показать знание техники безопасности, нормы и технологии труда. К примеру, спросили, зачем дворнику яркий «жилет»? Он не только для красоты, а чтобы водители транспорта видели издалека, ведь работать приходится на проезжей части. Больше же понравились практические состязания. Быстро привести в порядок участок, подстричь кустарник - здесь нужна сноровка и опыт, а их не занимать.
Но запомнится не только это, было еще и полезное общение с коллегами из других городов и районов, и сама атмосфера мероприятия – доброжелательная и без преувеличения праздничная. Нужно сказать все участники показали настоящее мастерство. Кировчанка же Лира Галишина стала призером, заняла третье место.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.