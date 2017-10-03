Встречаю рассветы с улыбкой

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Эрдоган заявил, что Турция не признает присоединения Крыма к России Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма.

Минюст РФ предупредил американские СМИ о возможных ограничениях Министерство юстиции РФ подтвердило информацию о том, что направило в адрес нескольких американских СМИ, работающих в России, письмо "о недопустимости нарушения российского ...