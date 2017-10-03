Калининцев становится все больше

В администрации района состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Республики. В зале собрались депутаты городского Совета Уфы, руководители предприятий и организаций сферы экономики, образования, ЖКХ, полиции и прокуратуры, ветераны.
С приветственным словом к собравшимся обратился депутат Государственной Думы РФ Михаил Бугера. Заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов поздравил гостей с наступающим праздником и отметил, что в ближайшие годы северной части города – Калининскому и Орджоникидзевскому районам – будет уделено особое внимание. Рустем Фаритович рассказал о новых объектах строительства и благоустройства, больших форумах, в которых примет участие столица республики.
Глава администрации района Сергей Кожевников подвел итоги социально-экономического развития района за 7 месяцев 2017 года.
- В нынешнем году перед нами были поставлены масштабные задачи по благоустройству, мы принимаем участие в нескольких инвестиционных программах. Так, по программе «Безопасные и качественные дороги» в районе ремонтируются 12 участков улично-дорожной сети, в том числе улицы Первомайская, Трамвайная, Ферина, Сельская Богородская. Реализуются два проекта по благоустройству дворовых территорий, включающие комплекс работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия с устройством парковочных мест и установкой детского спортивного и игрового оборудования: программа «Формирование современной городской среды» - 19 дворов, и программа «Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах» - 19 объектов на 31 двор, - отметил Сергей Петрович.
В районе осуществляют свою деятельность 200 крупных и средних предприятий. В целом они отработали с положительной динамикой по сравнению с предыдущим годом. Темп роста отгруженных товаров собственного производства составил 124 %, прибыль – 214,6%.
Объем инвестиций за полугодие вырос на 33,1 % и составил почти 4 млрдрублей. В структуре инвестиций в основной капитал 87% составляют собственные средства предприятий и лишь 13% - привлеченные средства.
Акалининцев из года в год становится все больше. В январе-июле 2017 года в районе родились 1496 детей. Официальный брак зарегистрировала 821 пара. Наблюдается естественный и миграционный прирост. Численность приближается к отметке 206 тысяч человек.
Один из основных показателей социального благополучия населения - строительство жилья и его востребованность. В 2016-2017 годах введено в эксплуатацию 78 тыс. кв. м жилья (1599 квартир), 1374 индивидуальных жилых дома общей площадью 108,1 тыс.кв.м.
- В наших дальнейших планах – строительство нескольких важных социальных объектов. Это - центр образования в микрорайоне Полесье, детский сад в Максимовке, учреждения здравоохранения в Инорсе, - подвел итог Сергей Кожевников. - Продолжится работа по благоустройству с акцентом на создание зон отдыха, новых парков и скверов. Сегодня уже создаются два сквера в Инорсе. Все начатые проекты будут завершены, мы также планируем участие в инвестиционных программах и на будущий год.
Завершилось торжественное собрание награждением грамотами и благодарственными письмами работников предприятий и организаций за многолетний добросовестный труд, высокий профессиональный уровень и активное участие в общественной жизни района.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ.