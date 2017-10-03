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Чтоб Кинельская не уплыла

Автор: admin от Вчера, 21:47
Чтоб Кинельская не уплылаНа носу – ноябрь, самый дождливый месяц осени. Это значит, что жителям уфимских низин вновь придется не сладко: вода зальет дороги, попадет и во дворы. Изменить ситуацию может система колодцев и стоков, рассчитанная на большие объемы. Такую как раз и монтируют в данное время на улице Кинельской.
- Я был еще школьником, когда здесь положили трубу. Шла она в аккурат по границе жилых домов. Не очень большого диаметра. А вчера увидел ее снова, разрушившуюся от времени: обломки из грунта вытащил экскаватор, - говорит местный житель Владимир Евтюхин.
О необходимости капитальных работ говорилось давно. Очередным тревожным колокольчиком стал обильный паводок последней весны. Перед реконструкцией водостока была проведена экспертиза канализационной системы: участвовали специалисты администрации района, Управления гражданской защиты, а также МУП «СУРСИС».
Сегодня работы ведутся в непосредственней близости от железнодорожной дороги. Этим объясняется и участие в них специалистов РЖД: свои коммуникации они знают лучше, чем кто-либо.
Большая часть работ уже завершена. Это значит, что разгар сезона дождей демчане встретят с новым водоотводом.

Егор СОЛНЦЕВ.
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Категория: Вторник

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