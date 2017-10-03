Нас услышал Дагомыс!

Минувшая неделя оказалась чрезвычайно насыщенной для журналистов страны, съехавшихся на свой ежегодный профессиональный фестиваль «Вся Россия». Инициатором его проведения вот уже 21 год подряд выступает Союз журналистов России с его неизменным председателем Всеволодом Богдановым. В его рамках прошла и наша презентация конкурса «Золотой курай», приуроченного к 100-летию образования БАССР и 100-летию народного поэта Башкортостана МустаяКарима.
Идею конкурса, инициированного редакцией журнала «Уфа», поддержали правительство республики, фонд МустаяКарима, Союз журналистов России. Всеволод Леонидович Богданов, услышав о нашем предложении, не просто его горячо подхватил, но и предложил презентовать проект на площадке дагомысского фестиваля. И мы быстро кинулись претворять его слова, все равно что строчить досыльный материал в номер…
Первым делом пришлось срочно готовить спецвыпуск журнала «Уфа» для раздачи на презентации. Справились! Но ведь одного журнала для знакомства с Башкортостаном мало. Как привлечь гостей на свою площадку, когда одновременно на десятках других проходят аналогичные мероприятия, мастер-классы, тренинги, творческие встречи? И мы на Оргкомитете в Агентстве по печати и СМИ РБ придумали лотерею с пригласительными билетами и вкусными призами. А еще нам помогал привлечь гостей замечательный кураист Артур Гайсаров. Его мелодии буквально очаровали журналистов, он стал настоящей звездой фестиваля, с которым хотели сфотографироваться десятки очаровательных участниц! Но все же настоящий фурор произвел глава нашей делегации руководитель Агентства по печати и средствам массовойинформации РБ Борис Мелкоедов. Песня «Уралым» в его исполнении взорвала аудиторию: никто не ожидал, что министр вместо традиционной приветственной речи своим потрясающим вокалом мгновенно перенесет гостей в Уральские горы и башкирские степи. На глазах у друзей из Якутии и Тувы проступили слезы, они услышали зов своих предков…
А потом мы угощали гостей чак-чаком, вяленым гусем, казылыком и, конечно же, медом. Гости искренне радовались и сувенирам, выпавшим им на лотерейные билеты. Особенно томикам стихов МустаяКарима! Мы были счастливы: неожиданно для нас самих презентация прошла классно, как признавались нам потом коллеги из многих регионов.
Но вскоре мы поняли, что дух переводить рано, ведь на презентацию пришли не все из многотысячной армии участников. И мы пошли в народ, используя малейшую возможность, чтобы рассказать о нашем конкурсе «Золотой курай». Судя по тому, как к концу недели меня улыбкой и кодовым словом «Золотой курай» приветствовали незнакомые до этого коллеги, цель оказалась достигнута: Дагомыс нас услышал!
Тем временем
В рамках фестиваля традиционно проходили и профессиональные конкурсы, на которые редакция могла выдвинуть свое издание только по одной номинации. И мы заявили подборку журнала «Уфа» со спецпроектом «Счастливый билет» и вышли победителями!
И все же самым большим признанием для меня стали слова коллег из Липецкой и Челябинской областей: «Какую толковую газету «Уфимские ведомости» вы делаете!» Так что на следующий год непременно заявим на конкурс и свою любимую газету, а не только журнал!
Галина Ишмухаметова