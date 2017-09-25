В старейшем парке имени Ивана Якутованачалась масштабная реконструкция, рассчитанная на три года. Здесь реконструированы пешеходные дорожки, обустроена велодорожка протяженностью 1500 м, обновлена система освещения на аллеях парка и вокруг озера Солдатское, полностью обновлена береговая линия городского водоема. Также высадили деревья, уложили газон, обустроили клумбы и цветники. Все работы выполнены с учетом требований доступной среды.
Сегодня в парке обустроена детская игровая площадка с современным оборудованием и резиновым покрытием, установлены опоры освещения, а также опоры под камеры видеонаблюдения, уложен рулонный газон. Также на главной аллее, словно гости из прошлого, появились три скульптуры, созданные по образцу композиций, которые украшали парк в 50-х годах прошлого столетия. На днях свое место заняла новая скульптура: молодые родители вышли на прогулку с сыном и дочкой, мама ждет еще одного ребенка.
Несмотря на холодную погоду и начало рабочего дня здесь прогуливаются мамы с детьми и бабушки с внуками.
- Недавно наткнулась на статистику по разводам, в которой Башкортостан оказался на 1 месте по Приволжью, меня это задело, - говорит бабушка двухлетней Розы. – Думаю, эти фигуры напомнят молодым парам, как это прекрасно иметь семью – опору в жизни.
Новый арт-объект установил скульптор ХалитГалиуллин, который является автором уже полюбившихся в районе работ: «Дворник» перед ТЦ «Мир», скульптурной композиции «Домик куницы» возле парка Якутова. Он также автор
«Семьи оленей», «Джигита с конем» и «Планеты жизни».
Тишину парка нарушает отбойный молоток. Сотрудники «Уфаводоканала» ремонтируют плитку на постаменте у Вечного огня.
- За месяц управимся, - говорит Александр.
В строительной бригаде он трудится кровельщиком, но, в общем-то, на все руки мастер.
- Парк можно назвать «коллективной стройкой района», - считает он. – Его поделили на зоны так, чтобы предприятия и организации района внесли свой вклад. Здесь трудятся СУРСИС, ЕРКЦ, ЖЭУ района. Нам вот выпала почетная обязанность обновить постамент.
- Скоро в парке появится еще одна композиция - влюбленных, - пояснил скульптор Галиуллин, - она уже почти готова, осталось только установить!
Если захочется присесть пожилому человеку- скамейки рядом, самых различных форм. По предложению жителей начата установка ограждений на двух смотровых площадкахНа тех, что прилегают к детской железной дороге, и других зонах парка для удобства и безопасности горожан установлены ограды и уложен гравий. На стадии завершения находится ремонт еще одной новой детской площадки.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.